לא עוצרת: שרה נתניהו דורשת פיצוי בסך 5 מיליון שקלים

עורך דינה של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, עו"ד אוריאל ניזרי, משיב היום (חמישי) למכתב ההתראה ששלח לה אתמול אייל גילר, אחד מנאשמי פרשת הצתת הפחים, ודורש פיצוי כספי בעצמו.

נזכיר, כי גילר שלח מכתב לפני תביעת לשון הרע בגין הריאיון שנתנה שרה נתניהו לערוץ 14.

גילר טען כי במהלך הריאיון נתניהו התייחסה בבירור לאירוע הצתת הפחים בירושלים כשאמרה: "המשטרה וכוחות הביטחון תפסו צמיגים וחביות ששמו סביב הבית כדי להדליק אותם, ואותנו בתוכו. מדליקי, או מציתי הפחים - זה לא היה פחים; זה היה מעגל של אש סביב הבית שלנו, כדי שכולם ייחנקו אולי וימותו. וזה לא רק אנחנו; הבנתי שזה פגע באנשים אחרים. הכוונה הייתה באמת להרוג". על כך נשלח מכתב לפני תביעת לשון הרע. נזכיר שנאשמי הצתת הפחים נאשמים בעבירות פחותות משטענה הגברת נתניהו.

כעת על פי הדיווח במעריב, שלח ניזרי מכתב בשם שרה נתניהו, בו נמסר כי "מרשתי דוחה בשאט נפש ומכל וכל את כל הטענות, האשמות השווא ומצגי השווא המופרכים המועלים במכתבכם. מכתבכם דנן אינו אלא ניסיון נואש, ציני והפוך יוצרות להפוך את הקורבן למאשים, ולהנדס תודעה שקרית במטרה להטיל מורא על מרשתי ולמנוע ממנה להשמיע את קול הצעקה המוצדק שלה אל מול האיומים החוזרים ונשנים על חייה ועל חיי בני משפחתה".

"מבהיר ומדגיש בזאת כי לא נפל שום פגם, דופי או שמץ של לשון הרע בדבריה של מרשתי במסגרת הריאיון בערוץ 14. דבריה של מרשתי שיקפו אמת עובדתית צרופה לשיטתה ולדעתה ואין בכתב האישום בכדי לשלול זאת.