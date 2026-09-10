השחקן דן תורג'מן נשלח ל-10 חודשי מאסר 

בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם את פסק דינו בעניין דן תורג'מן. כוכב "לגעת באושר", השחקן, הבמאי ואיש העסקים, נידון למאסר בגין עבירות מס.

בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות על קולת עונשו של תורג'מן, שהורשע בביצוע עבירות מס, והחמיר את עונשו מ-9 חודשי עבודות שירות ל-10 חודשי מאסר בפועל. לצד זאת, הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל-50,000 ש"ח.

נזכיר כי במהלך שנת 2025 הורשע תורג'מן, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בשורה של עבירות מס שביצע בשנים 2017-2008. בין היתר, השמיט תורג'מן הכנסות שמקורן ביזמות ושיווק נדל"ן ובהשכרת דירות. בנוסף, נכס שהיה בבעלותו המהותית נרשם על שם אחרת, ובמכירתו לא שולם מס שבח.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד פנינית בן עמי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, המעשים נעשו במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש במרמה, ערמה ותחבולה.