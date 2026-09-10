השחקן דן תורג'מן נשלח ל-10 חודשי מאסר 

בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם את פסק דינו בעניין דן תורג'מן. כוכב "לגעת באושר", השחקן, הבמאי ואיש העסקים, נידון למאסר בגין עבירות מס.
בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות על קולת עונשו של תורג'מן, שהורשע בביצוע עבירות מס, והחמיר את עונשו מ-9 חודשי עבודות שירות ל-10 חודשי מאסר בפועל. לצד זאת, הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל-50,000 ש"ח.
נזכיר כי במהלך שנת 2025 הורשע תורג'מן, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בשורה של עבירות מס שביצע בשנים 2017-2008. בין היתר, השמיט תורג'מן הכנסות שמקורן ביזמות ושיווק נדל"ן ובהשכרת דירות. בנוסף, נכס שהיה בבעלותו המהותית נרשם על שם אחרת, ובמכירתו לא שולם מס שבח.
על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד פנינית בן עמי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, המעשים נעשו במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש במרמה, ערמה ותחבולה.
בית משפט השלום קבע מתחם ענישה של 12–28 חודשי מאסר בפועל, אך סטה מהמתחם וגזר על תורג'מן 9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לצד שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף ש"ח. בית משפט השלום נימק את הסטייה לקולא ממתחם הענישה, בעיקר בחלוף הזמן שחלף מאז ביצוע העבירות.
הפרקליטות ערערה על קולת העונש. במסגרת הערעור הדגישה הפרקליטות כי מדובר בדפוס התנהגות שיטתי ומתמשך של עבירות מס בהיקפים גבוהים שבוצעו במשך 12 שנים, בתחומים ובשיטות שונות. תורג'מן ביצע פעולות אקטיביות להסתרת הכנסותיו, ובהן אי-הוצאת חשבוניות, אי-דיווח על עיסוקו המלא, הסתרת הכנסות מרואה החשבון ועוד.
הרכב בית המשפט המחוזי בתל אביב, סגן הנשיא השופט שי יניב, השופט יוסי טופף והשופטת דנה אמיר קיבלו את ערעור המדינה על רכיב המאסר והעמיד את עונשו של תורג'מן על 10 חודשי מאסר בפועל תוך ציון כי ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין. השופטים הדגישו את ההלכה מחייבת, לפיה עבירות מס שנעשו בכוונה להתחמק מתשלום מס מחייבות ענישה הכוללת מאסר בפועל, וגם חלוף הזמן לא יכול להביא לסטייה מכך.