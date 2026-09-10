ח"כ ראשון מהליכוד יוצא להגנת עופר וינטר: "הניחו לו"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

חבר הכנסת חנוך מילביצקי, התייחס למתקפה המהונדסת של הליכוד נגד יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל במיל' עופר וינטר.

מיליביצקי טען כי זו טעות וקרא לחבריו בימין להניח לו: "‏אני משוכנע שההתמודדות שלו בעת הזו היא טעות, יחד עם זאת, וינטר הוא גיבור ישראל. ‏ועכשיו דל"פ: הוא גם עובדה מוגמרת מבחינת הריצה שלו עד הסוף. לתקוף אותו לא ישכנע אותו לפרוש, להיפך. תראו את דרכו בצה״ל ותבינו לבד. אחיי ואחיותיי בימין, הניחו לו. אל תהפכו את עצם ההתמודדות שלו למסע של התגברות וניצחון".

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מוקדם יותר היום, במפלגת "עמך ישראל" הגיבו למתקפות מצד הליכוד שקראו לו לפרוש מההתמודדות בבחירות. בהודעה נטען כי הלחץ נובע מהחשש למעבר קולות מהליכוד אל המפלגה החדשה.

"החשש בליכוד ממעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור" נאמר בהודעת המפלגה של עופר וינטר. "לא בכדי הליכוד רדף לשריין את בכירי מפלגת עמך ישראל עד לרגע האחרון ונכשל".

עוד הוסיפו וקראו: " ממליצים לאותם חברי הכנסת מהליכוד להפנים שעמך ישראל בדרך להיות הפתעת הבחירות, עמך ישראל פה כדי להישאר וממליצים לזכור שיש גם יום שאחרי".

כאמור, בכירי הליכוד תקפו הבוקר את וינטר וקראו לו לפרוש, בראשם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "הסכנה הגדולה ביותר לימין זה לא השמאל - זה הימין עצמו. ב-1992, למרות שהימין קיבל יותר קולות, השמאל הקים ממשלה" אמר בראיון לרדיו 103FM. "יש סכנה שהמפלגה של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה ותזרוק קולות לפח. אני מזכיר שאיילת שקד יחד עם נפתלי בנט עם הימין החזק שילחם בחמאס ובג"ץ לא עברו את אחוז החסימה, אז עופר וינטר יעבור את אחוז החסימה?"

אוחנה הוסיף וטען כי "קראתי לעופר וינטר להתאחד אבל המועד כבר חלף. הוא צריך לפרוש, הוא מסכן את מחנה הימין. אם הוא רוצה את נתניהו ראש ממשלה, אז שיפרוש".