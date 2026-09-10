בטקס פתיחת השגרירות: השר הסלובני התרגש מהיין של השומרון

בטקס החגיגי בלובליאנה של פתיחת שגרירות ישראל בסלובניה, שבו השתתף ראש מועצת שומרון יוסי דגן, העניקו שר החוץ וראש המועצה לשר החוץ הסלובני טונה קייזר בקבוק יין מיקב הר ברכה שבשומרון. המחווה התקיימה במעמד שר החוץ גדעון סער, שהוביל את פתיחתה מחדש של השגרירות.

הענקת היין התקיימה יום אחרי החלטת בריטניה להטיל סנקציות על עסקים ביהודה ושומרון, בהם יקבים. כאשר שאל שר החוץ הסלובני על מקור היין, סיפר לו דגן על נבואת ירמיהו: "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון", ואמר לו: "מה שאתה מחזיק ביד הוא לא רק בקבוק יין, אלא נבואה של ירמיהו שמתגשמת". השר התרגש מהדברים והודה לדגן על המתנה.

"היין המשובח מהר ברכה, שגדל על אדמת השומרון והוענק בטקס מדיני רשמי, הוא תשובה ציונית ברורה לחרם ולסנקציות" אמר דגן. "מול מי שמנסים להחרים את היקבים ואת העסקים שלנו, אנחנו מביאים את תוצרת השומרון אל הבמות המדיניות ומחזקים את הקשרים הבינלאומיים שלנו. הידידות ההדוקה בין השומרון לסלובניה נבנתה במשך שנים של עבודה משותפת עם ראש הממשלה יאנז יאנשה ועם בכירי ממשלתו. נמשיך להעמיק את הידידות הזאת ולהיאבק בכל ניסיון להחרים את תושבי יהודה ושומרון".

עוד שיבח את שר החוץ גדעון סער, אשר לדבריו "עשה מהפכה שעוד ידובר בה בעבודה של משרד החוץ, גם באסטרטגיה וגם בתקצוב, יחד עם הצוות של משרד החוץ הם עושים עבודת הסברה תקדימית, מועצה אזורית שומרון שמחה להיות שותפה יחד עם משרד החוץ ושר החוץ בהסברת המציאות בשטח ובמלחמה בדה לגיטימציה"

מוקדם יותר קיים דגן פגישה מדינית ממושכת עם סגן ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה, יירניה ורטובץ. במהלך הפגישה הציג דגן מפות הממחישות את החשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחון ישראל והעולם המערבי. בסיום הפגישה העניק לו דגן את סיכת השומרון. ורטובץ ענד אותה והצהיר: "אנו מביעים סולידריות רבה עם השומרון ותומכים בכך שהשומרון יהיה תחת ריבונות".

דגן נפגש גם עם שר ההגנה הסלובני ולנטין היידיניאק ועם שר החקלאות יאנז ציגלר קרל. השניים הביעו תמיכה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ובחיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות.

"סלובניה וישראל היו שותפות בעבר ואני מאמין שכך יהיה גם בעתיד" אמר היידיניאק. "ברצוני להביע תמיכה בריבונות ביהודה ושומרון".

קרל הוסיף ופנה לדגן: "אתה לוחם אמיתי למען ישראל ואירופה. אני מביע סולידריות ותמיכה ביהודה ושומרון ובריבונות בחבל הארץ החשוב הזה שלכם".