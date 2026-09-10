פקיסטן מפקירה את סעודיה: "לא נצטרף למלחמה החדשה"

במהלך הימים האחרונים, דיווחים רבים מסביבת הממשלה הפקיסטנית השמיעו קולות על כוונה כנה להצטרף למערכה החדשה של סעודיה וכוחותיה התימנים, כנגד המורדים החות'ים. אך כעת, עם האטת קצב התקדמות כוחות הממשלה, ומה שנראה כמו הישגים ראשוניים לצד החות'י, פקיסטן הודיע כי לא תצטרף ללחימה.

רק אתמול הודיע שר הביטחון הפקיסטני כי מתקיימים דיונים בצמרת הממשלה על האפשרות לסייע התקפית למערכה הסעודית בתימן, לאחר שסעודיה הותקפה על ידי החות'ים. לרגע היה נראה כאילו הסכם "מכה", סוג של נאט"ו מזרח תיכוני, הכולל את סעודיה, פקיסטן וטורקיה באמת קורם עור וגידים.

אך ההתלהבות נעלמה מהר כמו שהתחילה, וכעת שר החוץ הפקיסטני מצנן עד מאוד את ההצהרות הקודמות.

"אין כרגע שום דיון בנושא, ואין כרגע שום כוונות לקחת חלק בלחימה" הודיע באופן נחרץ שר החוץ של פקיסטן, בניגוד מוחלט להצהרות שר הביטחון מאמש. נראה שגם בסעודיה וגם בפקיסטן היו מי שרצו להשתמש ברגע הזה כדי לבסס את מעמד הסכם מכה, ואת סעיף ההגנה ההדדית הטמון בו.

אך כאשר פגש ההסכם את המציאות, המציאות ניצחה. עד היום היה נראה כאילו החות'ים צועדים אל אבדון, הם איבדו כוחות רבים ושטח אסטרטגי בצפון המדינה והיו מי שכבר החלו לדבר על היום שאחריהם, אך היום החלו החות'ים בפעולה אסטרטגית בדרום המדינה, ואף כבשו את העיר אל-מוח'א האסטרטגית לחופי הים האדום.

כעת, נראה שהפקיסטנים שחשבו שניצחון מהיר בהישג יד, כעת חוששים משקיעה בקרב ארוך הרחק מגבולותיהם ועם סיכון לכוחותיהם, ולוקחים במהרה צעד אחורה.

בקשר לסעיף ההגנה ההדדית בהסכם ושאלות כתבים בקשר לאפשרות שימומש, ענה שר החוץ בביטול והסביר כי ההסכם מחייב "בזמן הנכון" וסירב להוסיף מעבר.