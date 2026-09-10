יאיר גולן מזדעק: "שאני אגיד דבר נורא כזה, אני?!"

לפני כשנה וחצי, יושב ראש מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן התייחס בריאיון בכאן רשת ב' למלחמה בעזה ואמר כי "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב".

"ישראל בדרך להיות מדינה מוקצית בין העמים. כמו דרום אפריקה של פעם אם היא לא תחזור ותתנהל כמדינה שפויה. מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה", תקף גולן.

מאז, הותקף גולן שוב ושוב על אמירתו זו, לאחר שפעילי ימין טענו כי הוא האשים את צה"ל בהרג תינוקות.

הבוקר (חמישי) הוא התראיין בפודקאסט ב'מעריב' אצל מיקי לוין, והסביר לראשונה למה הוא התכוון. "אני מדבר על שרי הממשלה, בתוך הממשלה יושבים אנשים שחושבים שלהפציץ באופן חסר הבחנה זו מדיניות טובה, שלהרוג תינוקות כתחביב זו מדיניות טובה - ובכל הראיון הארוך הזה לא הזכרתי את צה"ל בכלל.

אני אגיד על צה"ל דבר נורא כזה? אני?? על הבית שלי, המקום שגדלתי בו? שאני אגיד על האנשים שגדלתי עליהם דברים כאלו נוראיים?"