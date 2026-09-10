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חדשות פוליטי מדיני

טלי גוטליב מצהירה: נמליץ עליו לראשות הממשלה

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה לטענה כי ראש הממשלה נתניהו יעדיף להקים ממשלה רחבה ולדחוק את השר בן גביר החוצה, והוסיפה: "נמשוך אותו ימינה"

14:08
5 תגובות
טלי גוטליב (צילום: אבשלום ששוני)

חברת הכנסת טלי גוטליב, שעברה לאחרונה למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר בן גביר, ממפלגת הליכוד, ממשיכה במסרים שלה נגד נתניהו וטוענת כי הוא שואף להקים ממשלה רחבה ללא בן גביר.

בראיון בערוץ 14 אמרה גוטליב: "אני אומרת לכם פה בצער גדול, ראש הממשלה נתניהו עלול לשבת עם איזנקוט, כמו שראינו כבר בתדרוכים מצידו, שהוא לא מעוניין לשבת עם בן גביר.

אז כמו שהייתי סמן ימני בליכוד, כך אני אהיה סמן ימני בממשלה וכדי שלא תהיה ברירה, אלא להישען עלינו - אנחנו צריכים להיות מספר דו ספרתי גבוה, ככה פשוט".

גוטליה התעקשה ואמרה כי נתניהו יעדיף לשבת עם איזנקוט בממשלה רחבה, מאשר להקים ממשלה עם בן גביר. "אנחנו נמליץ על ראש הממשלה נתניהו כראש ממשלה אבל אנחנו נמשוך אותו ימינה".

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אמיר
לפני 48 דקות

ישבתי בפקק בבוקר ותהיתי מתי למישהו שם למעלה אכפת ממני בכלל? כולם שם עסוקים בספינים על בן גביר ואנחנו האזרחים ממשיכים לשרת ולשלם
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