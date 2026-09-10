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חדשות פוליטי מדיני

בני גנץ מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות

יו"ר כחול לבן בני גנץ, התייחס למצבה של 'כחול לבן' בסקרים, ואמר בהפתעה מהו מספר המנדטים שהוא מעריך כי היא תקבל. נזכיר כי בתקופה האחרונה הוצע לגנץ שוב ושוב לפרוש משום שהוא לא עובר את אחוז החסימה 

14:00
2 תגובות
בני גנץ (יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מבהיר כי הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לכנסת ומצהיר כי יתמודד עד ליום הבחירות, למרות הסקרים שאינם מחמיאים למפלגתו.

בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ: "אני ממשיך עד הסוף. אנחנו רק יוצאים לדרך, ואני משוכנע שכאשר מדד הסקרים יעלה מעט, אנשים יקבלו ביטחון".

גנץ הוסיף ואמר: "אני לא חושב שאגיע ל-20% מכל הציבור הישראלי, זה נראה לי מספר מעט גבוה, אבל חצי ממנו אפשר. זה עשוי להגיע גם לדו-ספרתי", אמר.

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עם זאת הוא הדגיש: "יכול להגיע לדו-ספרתי, לא אמרתי שיגיע. אני צנוע בהערכות שלי, אבל נחוש להמשיך. אם אני מגיע לחמישה, לשישה או לשבעה מנדטים - אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי", אמר.

לסיום הוא הוסיף: "אז יבואו אליי וישאלו איזו ממשלה אני חושב שצריך להקים, והתשובה שלי ברורה - ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. הנה, זה הפתרון".

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אורח
לפני 31 דקות

גנץ אם תגיע ל1 אחוז זה יהיה הצלחה אחרי שבגדת בנו והבאת לנו את ביבי לא מאחל לך שתצליח
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