בני גנץ מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מבהיר כי הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לכנסת ומצהיר כי יתמודד עד ליום הבחירות, למרות הסקרים שאינם מחמיאים למפלגתו.

בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ: "אני ממשיך עד הסוף. אנחנו רק יוצאים לדרך, ואני משוכנע שכאשר מדד הסקרים יעלה מעט, אנשים יקבלו ביטחון". גנץ הוסיף ואמר: "אני לא חושב שאגיע ל-20% מכל הציבור הישראלי, זה נראה לי מספר מעט גבוה, אבל חצי ממנו אפשר. זה עשוי להגיע גם לדו-ספרתי", אמר.

עוד באותו נושא שבות רענן חושפת: זו המפלגה שכנראה אצביע לה חדשות סרוגים

עם זאת הוא הדגיש: "יכול להגיע לדו-ספרתי, לא אמרתי שיגיע. אני צנוע בהערכות שלי, אבל נחוש להמשיך. אם אני מגיע לחמישה, לשישה או לשבעה מנדטים - אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי", אמר.

לסיום הוא הוסיף: "אז יבואו אליי וישאלו איזו ממשלה אני חושב שצריך להקים, והתשובה שלי ברורה - ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. הנה, זה הפתרון".