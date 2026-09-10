המדינה המוסלמית הודיעה: "מנתקים יחסים עם איחוד האמירויות"

משרד החוץ של אלג'יריה הודיע כעת (חמישי) על ניתוק מוחלט של היחסים הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות. בהודעת המשרד לא ניתנה סיבה מפורטת למהלך המיידי, ורק נטען כי הממשלה "מיצתה כל האמצעים והדרכים לשמור על היחסים הבילטרליים בין המדינות".

ניתוק היחסים בין שתי המדינות המוסלמיות מגיע אחרי שנים של מתיחות, שהחלה כבר אחרי חתימתה של איחוד האמירויות על הסכמי אברהם בשנת 2020. באלג'יריה גינו את כינון היחסים עם ישראל, וטענו כי מדובר בניסיון לבודד את אלג'יריה בזירה המוסלמית.

באלג'יריה גם זעמו על החלטת איחוד האמירויות לפתוח שגרירות במחוז הסהרה המערבית - הנמצא כיום בשליטה מרוקאית, אך עומד בלב סכסוך מתמשך מול העם הסהרווי הקורא להקמת מדינה עצמאית במחוז. אלג'יריה תומכת ב"חזית פולסריו", תנועת השחרור הלאומית של הסהרווים, וקוראת לפתרון דיפלומטי בנושא - בעוד שאיחוד האמירויות מכירה בריבונות של מרוקו על המחוז.

בשנים האחרונות, הממשלה וכלי התקשורת באלג'יריה האשימו את איחוד האמירויות בניסיונות "לערער את היציבות האזורית" בצפון אפריקה, בין היתר בתמיכתה בארגוני המורדים בלוב ובסודן. בפברואר האחרון הוחלט על ביטול קו התעופה המחבר בין אלג'יר לדובאי, אחרי 13 שנה של פעילות.