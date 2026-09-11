הייתם ב"חדר של חני"? חני נחמיאס מזמינה אתכם למפגש מחזור

כוכבת הילדים המיתולוגית, חני נחמיאס, החליטה לשבור את הרשת בערב החג עם הדבר הכי מרגש ששמעתם בזמן האחרון. בסרטון מיוחד שהעלתה היום (שישי) לעמודים שלה במסגרת קידום המופע "מותק FOREVER", היא פנתה ישירות לדור הגדל על "החדר של חני" – והציעה הצעה שאי אפשר לסרב לה.

אם הייתם ילדים בשנות ה-90, והייתם בין בעלי המזל שזכו להגיע פיזית לאולפן, להתיישב על הספה המפורסמת ולהיות אורחים בתכנית – הידיעה הזו מיועדת בדיוק לכם.

"אני פונה אליכם, הילדים של אז שהיום הם כבר בני 30 פלוס ואולי אפילו 40," אמרה נחמיאס בהתרגשות בסרטון. "אם הייתם אורחים בתכנית ובא לכם לעשות מפגש מחזור מיוחד – שלחו לנו מייל. אני כבר אומרת מראש, ביקרו אצלי מאות אלפים, אז בואו נגיד ש-50 הראשונים שייצרו קשר יזכו לזה. צאו לדרך, אני מחכה לכם!".

אם אתם ביקרתם אצל חני, שלחו לה מכתב לכתובת המייל hannysroom@outlook.co.il, ואולי תהיו בן 50 המאושרים שיזכו לסגור מעגל עם הכוכבת שגדלתם עליה.