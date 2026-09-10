הרצוג דוחף לשלום: "מייחל להיפגש עם נשיא לבנון"

הנשיא הרצוג נחת לפני זמן קצר לביקורו הנשיאותי בקפריסין, שם התקבל בארמון הנשיאות על ידי נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס. לאחר פגישה מדינית בין השניים, הם דנו באפשרויות האזוריות הנפתחות כעת לאחר שנים של לחימה, הרצוג הביע תקווה להיפגש בקרוב גם עם הנשיא הלבנוני.

"החלום שלי הוא שיום אחד נוכל להיפגש כאן - נשיא לבנון, נשיא קפריסין ונשיא ישראל. אני מקווה שנוכל להגשים חלום כזה" הסביר הרצוג.

"אני מאמין שעלינו להתקדם לעבר שלום באזור, תוך הבטחה שהטרור יידחה ויורחק, ושנאפשר לעמים ולמדינות באזור לשגשג יחד, למען רווחת האזור והעולם כולו".

בנוסף הרצוג חיזק את הקשר ההדוק בין המדינות, וקרא להעמיקו עוד יותר: "אני מביא עמי מסר של ידידות מישראל, ואני מקווה שיחד נוכל להמשיך ולהעמיק את השותפות הייחודית בין עמינו ובין מדינותינו".

הנשיא הקפריסאי גם הוא בירך את הרצוג במילים חמות: "ברוך שובך לקפריסין. אני מצפה לשיחתנו, שתדון בדרכים בהן נוכל להעמיק את השותפות האסטרטגית בינינו בכל התחומים. במהלכה נחליף דעות גם בנוגע להתפתחויות האזוריות ולדרכים שבהן נוכל לפעול יחד, גם עם מדינות נוספות".

לבסוף, ציין הנשיא הקפריסאי את התגברות הקשרים הישירים והתיירות בין המדינות: "חשוב לי לציין שנמסר לי כי במהלך הקיץ נרשם מספר שיא של טיסות שהגיעו מישראל - יותר מ-200 טיסות בשבוע, לעומת ממוצע של כ-140 טיסות בשבוע בעבר״".