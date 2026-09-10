השר הבכיר מהליכוד במחווה לטובת ישראל איינהורן

ישראל איינהורן ( (צילום: בועז ארד) )

שר החוץ גדעון סער הזמין את איינהורן, החשוד בפרשות קטארגייט והדלפת המסמכים, לטקס חנוכת השגרירות בלובליאנה, כך חשף היום (חמישי) בר פלג ב'הארץ'.

‏איינהורן הוגדר בעבר על ידי המשטרה כ"עבריין נמלט" ויש נגדו צו מעצר בישראל בשל החשדות נגדו. מלשכת סער נמסר בתגובה כי "ישראל איינהורן תרם ותורם ליחסי ישראל־סלובניה ואכן הוזמן לארוע פתיחת השגרירות". לפי מקור, הוא מעורב בהתקרבות היחסים בין המדינות. נזכיר כי בתקופה האחרונה, התלתה הפרקליטות כתב אישום נגד איינהורן, יונתן אוריך ועופר גולן, בגין הטרדת עד המדינה שלמה פילבר וזאת כיוון שלא מצליחים להביא לדין את איינהורן.

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נזכיר כי לפני מספר חודשים, הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי אין ביכולתם לגרום להסגרתו של יועץ התקשורת לשעבר לראש הממשלה נתניהו, שרוליק איינהורן, המואשם בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר והחשוד בפרשות "הבילד" וקטרגייט.

בעקבות הודעת הפרקליטות, בית המשפט הורה להודיע לו תוך שבועיים אם הם ממשיכים בהליך כתב האישום בפרשת הטרדת העד נגד יועציו הנוספים של נתניהו, עופר גולן ויונתן אוריך.

בפרקליטות פעלו להסגרתו של איינהורן מסרביה או הוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו. עו"ד עמית חדד טען כי: "יש את הסוגיה של איינהורן שהתביעה אומרת שלא ניתן לנהל את התיק בלעדיו. התביעה צריכה לומר איך הם מתכוונים להביא אותו ומה הצפי.