ד"ר קטיה אברבוך, המוכרת לציבור הרחב מהשתתפותה בתוכנית "חתונה ממבט ראשון" ומעבודתה כרופאה בבית החולים סורוקה, הגיעה היום (חמישי) לבית המשפט העליון במסגרת מאבק משפטי שנמשך כבר 6 שנים. זאת, לאחר שלפני כארבעה חודשים שיתפה באומץ כי נאנסה באלימות לפני כעשור על ידי מישאל זוהר, סטודנט שלמד איתה רפואה באוניברסיטת בן גוריון.

למרות שהוחלט להרשיע את זוהר, הוא עדיין מסתובב חופשי. כעת מתנהלים דיונים בשאלה האם להקל בעונשו בשל שירותו במילואים במהלך המלחמה - נושא שמעורר מחלוקת ציבורית רחבה.

"כמה קשה לצאת למאבק כזה"

חברת הכנסת מרב כהן, שנכחה בדיון בבית המשפט העליון, שיתפה בטוויטר על הקושי שבמאבק המשפטי. "כשישבתי היום באולם בית המשפט הבנתי כמה קשה לצאת למאבק כזה", כתבה. "מה המשמעות של לשבת בדיון עמוס אנשים שמחטטים בפצעים הכי כואבים ואינטימיים. קטיה - תודה שאת לא מרימה ידיים. כשאישה אומרת לא, אז זה לא!"

המסר של כהן משקף את המורכבות שבה ניצולות תקיפה מינית מוצאות את עצמן כשהן בוחרות להילחם במערכת המשפט. הדיון בעליון מתקיים על רקע שאלות מורכבות לגבי איזון בין חומרת העבירה לבין נסיבות אישיות של הנאשם.

מהתוכנית לחיים האמיתיים

קטיה וליאור אורן הכירו ב-2022 בתוכנית "חתונה ממבט ראשון", והפכו לאחד הזוגות המפורסמים שיצאו מהתוכנית. השניים התחתנו באוגוסט 2022 בחתונה ששודרה בשידור חי בקשת 12, ובמאי 2023 נולדה להם בתם הבכורה בבית החולים סורוקה, שם קטיה משמשת כרופאה במחלקה לאף אוזן גרון.

במהלך המלחמה, המשפחה חוותה את הפגיעה בבית החולים סורוקה מנפילה ישירה. קטיה שיתפה אז באנגלית לעולם: "שלום עולם! ככה זה נראה כשאזרחים מסומנים כמטרה. בבית חולים! אל תטעו – ההתקפה הזו הייתה מכוונת. כולנו בטוחים, והם לא ישברו אותנו!"

כעת, כשהיא ממשיכה במאבק המשפטי שלה, קטיה מייצגת קול חשוב עבור נשים רבות שעוברות תהליכים דומים. הזוג מ"חתונמי" שהפך לסמל של אהבה והתחלה חדשה, מוצא את עצמו גם במאבק על צדק ועל זכות הנשים לקבל הגנה מלאה מהמערכת המשפטית.