נורה - מסעדה יוקרתית עם אוכל משגע בהרי ירושלים

nura היא מסעדת ביסטרו מטריפה, יוקרתית ומדהימה מקבוצת הרים, המציעה חוויה קולינרית עילאית, מוקפדת עד הפרט האחרון ושוברת את כל כללי השגרה באווירה חשוכה, רומנטית, מעונגת, חמימה ואינטימית ברמות שאין לתאר.

אווירה שהיא פשוט מושלמת בול לדייט רומנטי, סוחף ומכשף שישאיר אתכם חסרי נשימה, לערב של שיחות נפש עמוקות, מרתקות ומענגות עם חברה טובה על כוס יין, או לחגיגת יומולדת גרנדיוזית, נוצצת ובלתי נשכחת שתשאיר את כולם עם טעם של עוד וזיכרונות מתוקים.

הלב הפועם, החם והמרהיב של המקום הוא מטבח פתוח שחושף את הקסם מאחורי הקלעים, שבמרכזו בוערים טאבון מהפנט וגריל פחמים יחיד במינו שיוצר, עוצב ותוכנן במיוחד עבור nura בלונדון, וממנו יוצאים חומרי גלם טריים בטירוף ובאיכות חסרת פשרות שמרגישים אותה בכל נגיסה וביס - החל ממנות דגים מעלפות, משגעות וטעימות ברמות קשות שמדגישות את הטריות העוקצנית, הנקייה והמושלמת של הים, ועד לשילובים מעוררי תיאבון שמעידים על עבודה מדויקת של יד אמן.

את התפריט הגאוני, המעודן והמדהים הזה בנה השף הבלתי מתפשר רפי כהן, שמלווה, מנחה ומייעץ למסעדה באופן קבוע ומוודא שכל מנה תהיה פשוט יצירת אמנות קולינרית בפני עצמה שמתאימה בדיוק לחיך הישראלי המתוחכם.

מעבר לאוכל הטעים, החוויה כולה נשטפת ומשודרגת בעזרת תפריט קוקטיילים מעולים, יצירתיים, מרעננים, מושקעים ומדויקים להפליא שמוסיפים עוד שכבה עמוקה של סטייל ופאן לבילוי, כשהכל עטוף במיקום מושלם במיוחד ובאנרגיות נדירות, חמות ומלאות אופי שגורמות לך מיד להרגיש בחו"ל.