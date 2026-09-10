המשטרה חושפת: מנהרת ענק אותרה בגבול ירושלים

לפני כשבועיים אותרה בכפר אל-ג׳יב מנהרה שנחפרה בסמיכות למכשול התפר ובקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב.

בעקבות איתור המנהרה, פעלו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים בפעילות מבצעית ומודיעינית ממוקדת, שבמהלכה נעצר חשוד כשברשותו כלי חפירה. מבדיקת המנהרה עלה כי היא נמצאה בשלב מתקדם של חפירה.

במסגרת הפעילות בוצע חקר ארכיאולוגי של המנהרה והאזור, ממנו עלה כי פתח המנהרה הוסווה בתוך בור מים עתיק, אשר שימש להסתרת פעילות החפירה.

אמש, לוחמי מג״ב עוטף ירושלים מגדוד צפוני, בשיתוף כוחות צה״ל, השלימו את איטום המנהרה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול תשתיות בסמוך למכשול התפר ולשמירה על ביטחון תושבי האזור.