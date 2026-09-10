כ"ץ באיום לאיראן: "כל תקיפה תחזיר אותם עשרות שנים לאחור"

ישראל כ"ץ ( נטע דבח\משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ שלח היום (חמישי) איום דרמטי למשטר האייתוללות באיראן, בו הזהיר כי כל תקיפה על ישראל תיענה בתגובה נחרצת - כולל יעדים שלא נפגעו עד כה, כולל מתקני אנרגיה. "לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה. אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו" אמר כ"ץ. "ולבני העם האיראני אני מאחל: בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות".

עוד הבהיר כי "נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל - אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית: כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל".

בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה״ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שהעם האיראני כל כך מתעב ומייחל לנפילתו" הבהיר. "ולעם היהודי בארץ ובעולם אני מאחל שנה טובה - ושיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".