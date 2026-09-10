שבות רענן חושפת: זו המפלגה שכנראה אצביע לה

שבות רענן ( צילום: ערוץ i24News )

עורכת הדין שבות רענן, שהצטרפה בעבר למפלגת המילואימניקים ופרשה, התייחסה היום (חמישי) למערכת הבחירות שבפתח וחשפה מי היא המפלגה לה היא שוקלת להצביע.

‏"כן, אני שוקלת ברצינות להצביע למפלגת הציבור החרדי כדי לסייע לה לעבור את אחוז החסימה. יש לי גם מחלוקות איתם, אבל תפיסת האחריות המשותפת והמוכנות להשתחרר מכבלי העסקנות החרדית - יכולה להיות הבשורה הגדולה של הבחירות האלו. וכן, גם חברות כנסת חרדיות הן בשורה גדולה למדינת ישראל".

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נזכיר כי מפלגת "הציבור החרדי" החדשה הגישה השבוע את רשימתה לכנסת הבאה. ברביעיה הראשונה יוצבו יו"ר המפלגה מוטי לייטנר, אשר פרדי, ד"ר נחומי יפה וזיווה גלאנץ.

לייטנר מסר: "עשרות אלפי הישראלים שהצביעו בעבר לש"ס, שהפכה בשנים האחרונות לסניף של בריוני הפלג שצועקים בראש חוצות 'נמות ולא נתגייס' - היום בפעם הראשונה יש אלטרנטיבה. אנחנו מציעים תקווה ועתיד לציבור החרדי".