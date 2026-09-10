בכירים בליכוד נגד נתניהו: הוא עושה טעות חמורה

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בכירי הליכוד תקפו הבוקר את וינטר וקראו לו לפרוש, בראשם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "הסכנה הגדולה ביותר לימין זה לא השמאל - זה הימין עצמו. ב-1992, למרות שהימין קיבל יותר קולות, השמאל הקים ממשלה" אמר בראיון לרדיו 103FM.

"יש סכנה שהמפלגה של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה ותזרוק קולות לפח. אני מזכיר שאיילת שקד יחד עם נפתלי בנט עם הימין החזק שילחם בחמאס ובג"ץ לא עברו את אחוז החסימה, אז עופר וינטר יעבור את אחוז החסימה?" אוחנה הוסיף וטען כי "קראתי לעופר וינטר להתאחד אבל המועד כבר חלף. הוא צריך לפרוש, הוא מסכן את מחנה הימין. אם הוא רוצה את נתניהו ראש ממשלה, אז שיפרוש".

עוד באותו נושא ממשיכה להסתבך: תביעת ענק נגד שרה נתניהו חדשות סרוגים

בצמרת הליכוד התעוררה מחלוקת סביב העניין. על פי הדיווח של אנה ברסקי ב'מעריב', מספר בכירים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה נתניהו עושה טעות לגבי עופר וינטר "וינטר הוא הנכס", אמרו.

לטענתם וינטר עשוי למנוע זליגת מצביעי ימין לאיזנקוט. יחד עם זאת נזכיר כי בחלק מהסקרים וינטר לר עובר את אחוז החסימה, וכשהוא כן עובר, הוא מתייצב על 4 מנדטים - מה שידוע כאזור לא בטוח כלל.