בתום שעות של חיפושים: הנעדר מאריאל אותר בחיים

גופי הביטחון - המשטרה, שב"כ, שירות בתי הסוהר, ודובר צה"ל - פרסמו כעת (חמישי) הודעה משותפת חריגה, בה הודיעו על חיפושים אחרי יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון - ומאז נעדר. זמן קצר אחרי פרסום ההודעה, עודכן כי הנעדר אותר בחיים באזור קלקיליה.

לפי הדיווחים, בידי מערכת הביטחון יש הוכחות שסרדל, תושב אריאל, נכנס אתמול סביב 18:00 בערב מרצונו החופשי לכפר פלסטיני באזור השומרון. שמו של הכפר לא צויין, במטרה שלא לעורר סביבו אירועים ביטחוניים נוספים.

"החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון בשילוב זרועות אודות דיווח על אדם הנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באיזור השומרון" נמסר. "עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה יחד עם כוחות צה״ל החלו בסריקות אחר הנעדר. בנוסף, גופי הביטחון הקימו חפ״ק בין-ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות, מאמצי גורמי איסוף מודיעין, הפעלת יחידות מיוחדות בהן יחידת העילית ׳מצדה׳ של שירות בתי הסוהר והזנקת מסוק משטרתי של המערך האווירי במטרה לאתרו תוך שמירה על שלומו וביטחונו".

עוד נאמר כי הנעדר נראה לאחרונה אתמול (רביעי) בשעות הערב באזור העיר אריאל. "כל היודע פרטים על מקום הימצאו מתבקש לדווח לתחנת אריאל בטלפון 03-7729444 או למוקד 100 של משטרת ישראל", נאמר.

תיאור הנעדר:

גובה: 1.78 מטר לערך.

שיער: שחור

עיניים: חום כהה

מבנה גוף: רזה - בינוני

תאור לבוש: מכנס שחור קצר, חולצה שחורה וכפכפים לבנים