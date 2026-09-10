רכים בטירוף: מאפינס הדבש שיחוסלו בחג

עוגת דבש ( צילום: AI )

יש משהו בעוגת דבש שפשוט שייך לראש השנה, אבל הפעם אפשר להגיש אותה קצת אחרת. מאפינס דבש אישיים, רכים ועסיסיים, עם קינמון ונגיעה של תפוז.