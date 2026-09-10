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שנה מתוקה

רכים בטירוף: מאפינס הדבש שיחוסלו בחג

מחפשים משהו מתוק וקל להכנה לראש השנה? מאפינס דבש רכים ועסיסיים עם קינמון ונגיעה של תפוז, שמתאימים בדיוק לשולחן החג

12:22
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עוגת דבש (צילום: AI)

יש משהו בעוגת דבש שפשוט שייך לראש השנה, אבל הפעם אפשר להגיש אותה קצת אחרת. מאפינס דבש אישיים, רכים ועסיסיים, עם קינמון ונגיעה של תפוז.

מאפינס דבש רכים לראש השנה

מצרכים ל-12 מאפינס:

  • 2 ביצים
  • חצי כוס סוכר חום
  • חצי כוס דבש
  • חצי כוס שמן
  • חצי כוס מיץ תפוזים
  • כפית תמצית וניל
  • 1¾ כוסות קמח
  • כפית אבקת אפייה
  • חצי כפית סודה לשתייה
  • כפית קינמון
  • קורט מלח
  • חצי כוס אגוזי מלך קצוצים - לא חובה

אופן ההכנה:

  1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית מאפינס במנג'טים.
  2. בקערה גדולה טורפים את הביצים עם הסוכר החום, הדבש, השמן, מיץ התפוזים ותמצית הווניל.
  3. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה, הקינמון והמלח ומערבבים בעדינות רק עד לקבלת בלילה אחידה. אם רוצים, מוסיפים בשלב הזה גם את האגוזים.
  4. מחלקים את הבלילה בין השקעים, עד כשלושה רבעים מגובה כל שקע.
  5. אופים במשך כ-18-22 דקות, עד שהמאפינס תפוחים וזהובים וקיסם שננעץ במרכז יוצא נקי או עם מעט פירורים לחים.
  6. מוציאים מהתנור, וכשהמאפינס עדיין חמימים אפשר להבריש אותם בשכבה דקה של דבש. כך הם מקבלים ברק יפה ועוד קצת מתיקות.

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