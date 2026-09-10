עדן גולן מפתיעה: משיקה אלבום בכורה ומככבת במגזין הנחשב בעולם

עדן גולן ( Michael Vincent )

שנה וחצי של סודיות מוחלטת ושעות ארוכות באולפני ההקלטות הגיעו הבוקר (חמישי) לשיא דרמטי, כשעדן גולן הדהימה את תעשיית המוזיקה והשיקה בהפתעה גמורה את אלבום הבכורה הבינלאומי שלה – "Imperfection".

האלבום החדש, שנוצר בשיתוף פעולה הדוק עם כותבי על בינלאומיים (האחראים בין היתר ללהיטים של סיא ולשיר "Ordinary" של אלכס וורן), מציג את גולן בצורה הכי חשופה, אישית ואמיתית שנראתה ממנה עד כה. אבל זו רק יריית הפתיחה. לצד שחרור האלבום, גולן קוטפת הבוקר הישג ענק מעבר לים: כתבת פרופיל מחמיאה במגזין המוזיקה האמריקאי הנחשב Rolling Stone, שמסמנת אותה רשמית כהבטחה בינלאומית. הצעד המטורף בארה"ב לא נעצר שם – גולן חתמה על הסכם הפצה נוצץ בשוק האמריקאי עם חברת Hitmaker, ממעצמות ההפצה החזקות בעולם.

ואם כל זה לא מספיק כדי להרעיד את הרשת, גולן מכינה למעריצים בישראל הפתעה נוספת: ב-31 באוקטובר היא תעלה לראשונה על במת הבארבי בתל אביב למופע סולו ראשון בקריירה (פתיחת דלתות ב-21:00), שם תבצע בלייב את השירי החדשים מ-"Imperfection" לצד הלהיטים שכבשו את המדינה.

האם האלבום החדש יסלול לגולן את הדרך לצמרת המצעדים בארה"ב? ימים יגידו, אבל דבר אחד בטוח – הבוקר היא הוכיחה שזו רק ההתחלה.