האש תתרחב? החות'ים השתלטו על הנמל האסטרטגי בתימן

על פי הודעת כוחות הממשלה התימנית, בזמן שכוחותיה תוקפים ודוחקים את המורדים החות'ים מצפון, ארגון הטרור פונה דווקא דרומה והצליח להשתלט על עיר הנמל אל-מוח'א, אחת מנקודות השליטה האסטרטגיות המשמעותיות ביותר על חופי הים האדום ומצרי באב אל מנדב.

אל-מוח'א נחשבת לאחד מנקודות החנק המשמעותיות ביותר בים האדום כולו, היא ניצבת על חופה הדרומי של מה שמכונה "הפינה" של תימן, הנקודה בה אדמת המדינה מתעקלת בכמעט 90 מעלות עם קו החוף.

פינה זו יוצרת נתיב מים צר דרכו נאלצות כלל הספינות לנווט בכניסה לים האדום, ואל-מוח'א יושב מערבה משם, בקרבת נקודות השיט הצרות והניתנות לטיווח ביותר במרחב.

מעבר לכך אל חופי העיר מוחא נמל שהיה בעבר מהחשובים באזור, כאשר מומחים מתארים את הנמל העתיק כ'מושלם' לשיגור מתקפות 'בחתימה נמוכה' כמו כלי שיט מתאבדים, רחפנים מנמיכי תעופה ועוד כלים רבים באסנל החות'י.

מיקומה של העיר והנמל, במידה והחות'ים יצליחו להחזיק בה לאורך זמן ולהתבסס בה, עלול לאפשר להם ליצור נקודת חנק חדשה וקטלנית בכניסה לים האדום, ממנה ניתן לתצפת למרחק רב אל ספינות כלל לפני שנכנסו אל מלתעות המיצרים, ולהכין פעולות כנגדן לשעת כושר.