גנץ במתקפה חריפה: "אין דבר יותר אנטי-דמוקרטי"

בני גנץ ( תומר נויברג / פלאש90 )

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (חמישי) לביקורת נגדו ולקריאות שיפרוש מהתמודדות בבחירות. בדבריו הבהיר כי ימשיך לרוץ, כשטען כי ההחלטה היא סופית.

"הדמוקרטיה מתה בחושך. בימים האחרונים, כל מיני אנשים חשוכים, דמוקרטים מטעם עצמם, קוראים לכחול לבן ולי לפרוש" אמר גנץ. "אין דבר יותר אנטי דמוקרטי, מלפנות למפלגה ומועמד שיש להם דרך ולנסות לעשות לה דה-לגיטימציה. אין דבר חשוך יותר, מאשר התגייסות של גופי תקשורת ובעלי אינטרס כלכליים כדי לסתום פיות". "לחמתי בקרבות קשים ומסוכנים מאלו. זה לא ירתיע אותי ואת חבריי" הבהיר גנץ. "מי שרוצה שלא ארוץ לא דואג משריפת קולות. הוא מודאג כי הוא יודע שהרעיון שלנו נכון".

עוד באותו נושא הח"כית מהאופוזיציה נגד גנץ: "מבזבז את כספם של אזרחי ישראל" חדשות סרוגים

לטענתו, "לשרוף קולות - זה להצביע למפלגות שנתקעו ב-6.10. לשרוף קולות זה להצביע למפלגות שהדרך היחידה שלהן להשביע ממשלה היא בהישענות על המפלגות הערביות או החרדיות".

"זו הדמוקרטיה, ואני לא אתן לאנשים חשוכים, שיתנו לה למות בחושך" סיכם. "זו לא רק זכותי, אלא חובתי למדינה שלחמתי עבורה, לילדיי ולכל אזרחי ישראל. וזה סופי".