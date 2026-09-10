ממשיכה להסתבך: תביעת ענק נגד שרה נתניהו

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, הגיש היום (חמישי) תביעת ענק נגד שרה נתניהו, על סך 2.5 מיליון שקלים.

עו"ד גיורא ארדינסט (EBN) עדכן כי "הבוקר הגשנו את התביעה הזאת לבית המשפט המחוזי כנגד הגברת שרה נתניהו, התביעה עוסקת בדברי לשון הרע שהשמיעה שרה נתניהו בראיון בערוץ 14 שבו היא האשימה את יאיר גולן בכך שבבוקר השבעה באוקטובר נמצא בעוטף עזה בשעה מוקדמת בבוקר, שהוא, לדבריה, מלובש ומוכן.

כל אדם סביר שמקשיב לדברים האלה מבין שיש כאן רמיזה עבה כמותנו של פיל לכך שיאיר גולן ידע מראש על הטבח המתרחש ובה לא שיתף אף אחד.

אלה הם דברי הבל והסתה שמתירים את דמו של יאיר גולן ומעמידים אותו בסכנה מוחשית לכך שמישהו יבין את הרמז ויעשה מעשה".

נזכיר כי לפני שבוע, שלח יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן מכתב התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. זאת, בעקבות ריאיון שהעניקה לערוץ 14 ובו קידמה תיאוריית קונספירציה נגדו.

במכתב ההתראה הצהיר גולן כי אם הגברת נתניהו לא תפרסם התנצלות תוך יממה, וכן תשלם פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הטבח במסיבת נובה, יגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים לפחות. מפלגת הליכוד כינתה את דבריו של גולן בתגובה: "מופע שוביניסטי, בריוני, ואלים".

התביעה, כאמור לאחר אשת ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה בריאיון 14 קונספירציה נגד גולן ואמרה: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".