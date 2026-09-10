"נכנעת לתכתיבים?": השינוי של רומי פרנקל מסעיר את הרשת

רומי פרנקל מציגה בתקופה האחרונה שינוי שקשה לפספס. במהלך השנה האחרונה הדוגמנית השילה לא פחות מ-16 קילוגרמים ממשקלה, אימצה שגרת אימונים מוקפדת ואורח חיים בריא ומאוזן יותר - והתוצאה עוררה לא מעט תגובות ברשת.

מדובר בשינוי משמעותי במיוחד, בין היתר משום שגם לפני הירידה במשקל פרנקל הייתה בעלת מבנה גוף רזה. דווקא בגלל זה, לא מעט עוקבים תהו מה עומד מאחורי הרצון שלה להמשיך ולהצטמצם, וחלקם אף טענו בתגובות כי היא נכנעת לסטנדרטים הנוקשים שממשיכים ללוות את עולם הדוגמנות.

16 קילו פחות - והתגובות לא איחרו להגיע

לצד המחמאות על ההתמדה וההשקעה, היו גם מי שהעלו ביקורת על השינוי. בתגובות ברשת תהו האם פרנקל מנסה להתאים את עצמה לאידיאל גוף מסוים, דווקא בתקופה שבה תעשיית האופנה מדברת יותר ויותר על קבלה של מבני גוף שונים.

השינוי גם הצית שמועות שלפיהן הירידה במשקל קשורה לשאיפות שלה מעבר לים, ובמיוחד לחלום שעליו כבר דיברה בעבר - לדגמן עבור ויקטוריה סיקרט. נכון לעכשיו אין אישור לכך שפרנקל התקבלה למותג או נמצאת בתהליך רשמי מולו.

מכוונת לחו"ל

מה שכן, השאיפות הבינלאומיות בהחלט נמצאות על הפרק. בימים אלה פרנקל נמצאת בניו יורק במסגרת העבודה ועוברת סדרת אודישנים, בניסיון להמשיך ולפתח את קריירת הדוגמנות שלה בחו"ל.

בין אם השינוי קשור לקריירה ובין אם מדובר בהחלטה אישית שלה, 16 קילוגרמים בשנה הם שינוי שקשה להתעלם ממנו - ובמקרה של פרנקל, הוא כבר הצליח לפתוח מחדש את הדיון על הגבול שבין בחירה אישית לבין הסטנדרטים שמציבה תעשיית הדוגמנות.