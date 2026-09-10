אבישי גרינצייג עולה למתקפה: "שני ליצנים"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, שהתייחס אמש (רביעי) לדיווח באתר 'הארץ', לפיו נתניהו קיבל התרעה קודם ה-7 באוקטובר מנשיא איחוד האמירויות, תוקף את חבריו למקצוע.

תחילה נזכיר כי גרינצייג כתב אמש "הפרסום של שלומי אלדר הוא בעיניי ברווז עיתונאי, שאין בו אפילו היגיון פנימי בתוך העלילה עצמה. אבל מה שבעיניי כבר ממש מהמקפצה זה לקחת את הפרסום של סמדר פרי מה-9.10.23 שהוכחש על ידי כולם כולל כולם, ושעבר תהפוכות עובדתיות כמו פלסטלינה, ואז אחרי 3 שנים - להתייחס לפרסום הזה כאמת מוחלטת ללא שום סיוג, ולרקום אותו לתוך העלילה של אלדר".

בתגובה, רבים תקפו את גרינצייג וטענו כי הוא מחזק את הנרטיב של ראש הממשלה נתניהו.

גרינצייג מצידו השיב: "כל הטור שלי הוא בכלל ביקורת על נתניהו. לשני הליצנים האלה שלצערי אני חולק איתם (כנראה) את אותו מקצוע אין יכולת הבנת הנקרא בסיסית".

בתגובתו התייחס גרינצייג לאביעד גליקמן ולאילן לוקאץ', שבתגובתם ייחסו כביכול לגרינצייג, עמדות "ביביסטיות".