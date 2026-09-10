השותפה של ישראל: סומלילנד מוכנה לשלוח כוחות לעזה

סומלילנד, המדינה הממוקמת בחבל הארץ הצפוני על גבול סומליה, בה הכירה ישראל כמדינה עצמאית לפני כשנה, הודיעה לאחרונה בשיחות עם ישראל וארה"ב כי היא מוכנה לשלוח כוח משמעותי של אלפיים חיילים לקחת חלק בכוחות הייצוב והאכיפה בעזה, סביר להניח שישראל תומכת במהלך.

הנשיא הסומלי, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, ביקר לאחרונה בוושינגטון במסגרת המאמץ הבינלאומי של סומלילנד להביא עוד מדינות להכרה בה, בדומה לישראל. בשיחות עם גורמים בכירים הסביר עבדילאהי כי סומלילנד מוכנה ומעוניינת להיות חלק פעיל בקהילה הבינלאומית, וכי היא הכינה כוח חלוץ על 2,000 חיילים אותם היא מוכנה לשלוח לפעילות ברצועה.

קשה לראות תרחיש במסגרתו החלטוה זו מתרחשת ללא הסכמתה ותמיכתה של ישראל, המדינה היחידה שמכירה רשמית בסומלילנד, כאשר לאחר ההכרה בה הפכה ישראל לבעלת הברית הגדולה והמוערכת ביותר של המדינה החדשה והלא מוכרת.

על פי ההערכות, כוח הייצוב של טראמפ, אשר עדיין מתקשה למצוא מקור לחייליו, צפוי למנות כ-20,000 אלף חיילים, ההצעה של סומלילנד תייצב את כוחותיה כ-10 אחוזים לפחות מכלל כוח הייצוב בעזה, כאשר חיילים אלה יהיו בעלי אינטרס לאומי עמוק לפעול בשיתוף פעולה עם צה"ל וישראל, דבר שמאפשר לישראל דריסת רגל משמעותית בתוך מנגנון כוח הייצוב.