המצטרף לאיזנקוט חושף: זו הממשלה שנקים אחרי הבחירות

יורם כהן, שהצטרף למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ונמצא במקום ה-2 במפלגה, התייחס בחוג בית לשאלה מה יקרה אם גוש השינוי לא יקבל 61 מנדטים.

על פי החשיפה של שיר ששון במקור ראשון, כהן אמר כי "אם לא נגיע ל-61 מנדטים, אנחנו נעמוד במקום ונחשוב על הדבר הבא. נניח שיהיה לנו 58 ולגוש השני יהיה 52, אנחנו לא נעשה צעד טיפשי וניתן לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר. אנחנו נקים ממשלת מיעוט בתקווה שחלקים מאופוזיציה יצטרפו".

בתחילת השבוע, גדעון שפר, חברו של גדי איזנקוט ו"חבר כבוד" ברשימת ישר אמר ברדיו 'גלי ישראל' "אני מקווה שהפער בין איזנקוט לליכוד יהיה מספיק גדול כדי שיוכל להרכיב קואליציה עם ערביי ישראל. עם מנסור עבאס. איש יקר, דרך אגב. הוא אחד מהאנשים היותר טובים".