השילוב המושלם: עוגת שוקולד ופיסטוק חגיגית לראש השנה

אם אתם מחפשים קינוח חגיגי שיסגור את ארוחת ראש השנה כמו שצריך, מצאנו לכם אחד כזה. עוגת שוקולד עשירה עם קרם פיסטוק, שנראית מושקעת אבל פשוטה להכנה.

מצרכים לעוגה: 200 גרם שוקולד מריר

120 גרם חמאה

3 ביצים

¾ כוס סוכר

½ כוס קמח

2 כפות קקאו

קורט מלח לקרם הפיסטוק: 250 מ"ל שמנת מתוקה

2–3 כפות מחית פיסטוק

2 כפות אבקת סוכר

2 כפות פיסטוקים קצוצים אופן ההכנה: מחממים תנור ל-170 מעלות. ממיסים יחד את השוקולד והחמאה ומניחים לכמה דקות להתקרר. טורפים בקערה את הביצים והסוכר, מוסיפים את תערובת השוקולד ומערבבים. מוסיפים קמח, קקאו ומלח ומערבבים רק עד לקבלת בלילה אחידה. מעבירים לתבנית בקוטר 22-24 ס"מ ואופים כ-25-30 דקות. העוגה צריכה להישאר מעט רכה במרכז. מצננים לחלוטין. מקציפים את השמנת עם אבקת הסוכר עד לקבלת קצפת יציבה, מוסיפים את מחית הפיסטוק ומקפלים בעדינות. מורחים את הקרם על העוגה הקרה ומפזרים מעל פיסטוקים קצוצים.