"הארץ" מגיבים לראשונה להכחשת נתניהו

הארץ ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

‏קבוצת ״הארץ״ מסרה הבוקר (חמישי) את תגובתה הרשמית להכחשת ראש הממשלה נתניהו, לדיווח לפיו הוא קיבל התרעה קודם ב-7 באוקטובר מנשיא איחוד האמירויות.

בהודעה נמסר: ״לא נירתע מניסיונו של ראש הממשלה להשתיק ביקורת עיתונאית - ולא נירתע לחשוף את האמת גם בבית המשפט. ‏"הארץ" שלח לפני זמן קצר מכתב תגובה לעורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דחה את איום התביעה שלו נגד "הארץ" והעיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל. ‏בתגובה נכתב כי החשיפה, אודות ההתרעה שהעביר נשיא איחוד האמירויות ואמיר אבו דאבי לנתניהו עשרה ימים לפני 7 באוקטובר בדבר מהלך גדול שסינוואר מתכנן נגד ישראל, היא "תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק ומבוסס מקורות בעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה. השאלות בדבר ההתרעות שקדמו לטבח שבעה באוקטובר והתגובה להן נמצאות במוקד השיח הציבורי כשלוש שנים". ‏

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את התגובה כתבו עורכי הדין המייצגים את "הארץ", טל ליבליך ונתאי צוריאל (ליבליך-מוזר-גליק).

"בהיעדר דין וחשבון מלא לציבור מצד מרשך, העיתונות ממלאת את תפקידה וחושפת טפח אחר טפח של מידע לציבור. מרשיי לא יירתעו לחשוף את האמת גם בבית המשפט".

‏לסיום, נכתב בתגובה כי "הדרישות המופרכות להסרת הכתבה, להתנצלות ולפיצוי בסך מיליון שקלים 'לצורכי פשרה' תוך איום בתביעה בסך יותר מ-2.5 מיליון שקלים, מעידות על טיב פניית מרשך, שכל תכליתה היא השתקת ביקורת עיתונאית".