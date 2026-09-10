אסון בפיליפינים: 5 הרוגים ועשרות נעדרים בשריפת מעבורת

השריפה במעבורת ( צילום מסך )

אסון כבד: לפחות חמישה בני אדם נהרגו ו-86 נוספים מוגדרים כנעדרים בעקבות שריפה שפרצה במעבורת נוסעים מול חופי האי פאלאוואן שבמערב הפיליפינים. במשמר החופים הפיליפיני עדכנו הבוקר (חמישי) כי פתחו במבצע חיפוש והצלה נרחב כדי לאתר את הנעדרים. האירוע הקשה התחיל אמש בשעה 18:45 בערב (לפי שעון מקומי", בזמן שהמעבורת "מ.ו. ג'ון אסטר" עשתה את דרכה מהבירה מנילה לעבר העיר קורון. לפי רשימת הנוסעים, 134 בני אדם היו על סיפון המעבורת, מתוכם 117 נוסעים ו-17 אנשי צוות.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי המעבורת עלתה באש, כשלהבות אחזו בכל הספינה. השריפה פרצה כשהמעבורת הייתה במרחק של 2.2 קילומטר מהנמל בקורון, והיא הספיקה לשדר אות מצוקה - אך בהמשך, זרמי ים חזקים סחפו אותה למרחק של 14.2 קילומטר מהיעד.

צוותי החילוץ שהגיעו לאזור התקשו להתקרב לספינה הבוערת, זאת לאור מזג האוויר הסוער והגלים הגבוהים. הנוסעים שהצליחו לברוח ממנה הועלו לסירות קטנות יותר, שהובילו אותם למים רדודים. בסך הכול חולצו בחיים 43 בני אדם, בהם הקפטן וארבעה אנשי צוות.