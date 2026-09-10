תיעוד מרתיח: החשוד בהרעלת מחיות התינוקות - משוטט בסופר 

החשוד בסופר ( דוברות המשטרה )

משטרת ישראל פרסמה היום (חמישי) תיעוד של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות התינוקות בירושלים, בו הוא נראה מתהלך בסופר, רגע לפני המעשה.

המשטרה השלימה את חקירת הפרשה החמורה שעניינה חשד להחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. החקירה, מהרגישות והמורכבות שנוהלו במחוז ירושלים בתקופה האחרונה, הופקדה בידיהם של חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון. בראשית הדרך ניצבו חוקרי המשטרה מול אירוע מורכב וזירות בהן עוברים מדי יום מאות אנשים, ללא קצה חוט מיידי, כאשר לחשוד המרכזי לא היה כל קשר ישיר, מוקדם או נראה לעין לתינוקות שנפגעו או למוצרים. במסגרת המאמץ החקירתי בו שולב שירות הביטחון הכללי, צפו החוקרים וניתחו מאות רבות של שעות צילום ממצלמות אבטחה במוקדים שונים, ביצעו פעולות חקירה יסודיות ומגוונות והפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

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שילוב היכולות החקירתיות והטכנולוגיות לצד התמדה של חוקרי היחידה, הובילו לפריצת הדרך, שבמהלכה חשפו החוקרים את זהותו של החשוד יאן שמלא כבן 41, תושב באר שבע.

לאחר חשיפת זהותו, עברה החקירה שלב, במהלכו התחקו בלשי וחוקרי היחידה באופן סמוי אחר מעשיו, אורח חייו, מקומות התנהלותו וסדר יומו של החשוד לאורך תקופה, עד להבשלת התשתית הראייתית שהובילה למעצרו בביתו ולהעברתו לחקירה.

לאחר מיצוי חומר החקירה וביסוס התשתית הראייתית, תוגש היום נגד החשוד הצהרת תובע של הפרקליטות בבית המשפט, לצד בקשה להמשך מעצרו ב 5 ימים נוספים עד למועד הגשת כתב האישום.