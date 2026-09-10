שברה את החרם: הצעד של ג'ניפר לורנס שמשגע את הרשת

ג'ניפר לורנס ב"משחקי הרעב" ( (מתוך משחקי הרעב) )

במשך שנים היא הצליחה לעשות את מה שכמעט אף כוכבת הוליוודית בסדר הגודל שלה לא עושה - להישאר מחוץ לאינסטגרם. עכשיו ג'ניפר לורנס משנה כיוון ופותחת לראשונה חשבון ציבורי ברשת החברתית.

השחקנית בת ה-36 פתחה חשבון מאומת תחת השם @jlaw, ותוך זמן קצר כבר צברה מאות אלפי עוקבים - עוד לפני שהעלתה אפילו פוסט אחד. ואם תהיתם למה היא לא פשוט בחרה בשם המלא שלה, גם לזה יש תשובה: בביו היא כתבה כי "jenniferlawrence was taken" - שם המשתמש כבר היה תפוס.

ג'ניפר לורנס ( צילום: אינסטגרם )

במשך שנים היא לא רצתה להיות שם

עבור רוב הכוכבים מדובר בעוד חשבון ברשת חברתית, אבל אצל לורנס זה קצת יותר מעניין. כבר ב-2014 היא הצהירה שאין לה שום כוונה לפתוח אינסטגרם או טוויטר, ואף הבהירה למעריצים שאם הם רואים חשבון שנושא את שמה - זו לא היא.

באותה תקופה היחסים שלה עם האינטרנט גם קיבלו תפנית קשה, לאחר שהייתה אחת מקורבנות פריצת הענק לחשבונות של ידועניות, שבמסגרתה הודלפו תמונות פרטיות שלה לרשת. לורנס דיברה אז בחריפות על הפרשה והגדירה את הפצת התמונות כפגיעה מינית.

אבל היא כן הייתה ברשתות - בשקט

עם הזמן התברר שלורנס לא באמת התרחקה לחלוטין מהרשתות החברתיות. היא פשוט העדיפה להיות בצד של הצופים ולא של המפרסמים.

ב-2018 היא סיפרה שהיא מסתובבת ברשתות וקוראת מה אנשים כותבים, אבל לא מפרסמת בעצמה. בהמשך אף חשפה שיש לה חשבון סודי בטיקטוק, ושמדי פעם היא אפילו נכנסת לוויכוחים בתגובות.

ועכשיו, אחרי שנים שבהן הסתפקה בלצפות מהצד, היא סוף סוף עוברת לקדמת הבמה גם ברשת.

ומה יהיה הפוסט הראשון?

בינתיים לורנס עדיין לא העלתה שום דבר לחשבון החדש ולא הסבירה למה החליטה להצטרף דווקא עכשיו. היא כן כבר התחילה לעקוב אחרי כמה שמות מוכרים בהוליווד, בהם לאונרדו דיקפריו, מרטין סקורסזה וג'וש האצ'רסון.