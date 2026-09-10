סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

"הם חוששים שהליכוד הולך לחטוף מכה קשה"

ברק סרי טוען כי לא מעט חברי כנסת בליכוד שהגיעו בפריימריז לעשירייה השלישית, חוששים על מקומם וזאת לאור הסקרים האחרונים שמראים כי המפלגה מקבלת בין 20-25 מנדטים

10:40
6 תגובות
נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm, לשריונים המפתיעים של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד.

בדבריו טען סרי: "יש פחד גדול מאוד בקרב אנשים שמשובצים בעשירייה השלישית בליכוד. נתניהו רצה את ליגת העל, התפשר על ליגה רביעית. זה שברדוגו מקורב או לא מקורב, זה לא מעניין אותם. הם מאוד חוששים שהליכוד הולך לחטוף מכה".

סרי הוסיף ותקף את ראש הממשלה נתניהו, ברקע הדיווח ב'הארץ' על כך שטרם ה-7 באוקטובר, נתניהו קיבל התרעה מאיחוד האמירויות על סינוואר, ואמר: "האיש הזה לעג ובז וזלזל, אדיש לכל הסיפור. נתניהו אתה ברוב חוצפתך אומר 'למה לא העירו אותי' שנה ניסו להעיר אותך ולא עשית כלום - ברוב חוצפתך אתה מאשים אחרים, אתה ראש וראשון לאשמים, לאחראים לאסון. אתה חצוף שאתה הולך ומעז לטעון כלפי מישהו אחר"

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
6
טל המותשת
לפני שעה

בנימין נתניהו, כואב לראות איך הפכת את המפלגה הלאומית לעסק פרטי של שריונים ועסקנים! אכפת לך רק מהישרדות ולא מהעתיד שלנו
הצטרפו אלינו