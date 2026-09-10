"הם חוששים שהליכוד הולך לחטוף מכה קשה"

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm, לשריונים המפתיעים של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד.

בדבריו טען סרי: "יש פחד גדול מאוד בקרב אנשים שמשובצים בעשירייה השלישית בליכוד. נתניהו רצה את ליגת העל, התפשר על ליגה רביעית. זה שברדוגו מקורב או לא מקורב, זה לא מעניין אותם. הם מאוד חוששים שהליכוד הולך לחטוף מכה".

סרי הוסיף ותקף את ראש הממשלה נתניהו, ברקע הדיווח ב'הארץ' על כך שטרם ה-7 באוקטובר, נתניהו קיבל התרעה מאיחוד האמירויות על סינוואר, ואמר: "האיש הזה לעג ובז וזלזל, אדיש לכל הסיפור. נתניהו אתה ברוב חוצפתך אומר 'למה לא העירו אותי' שנה ניסו להעיר אותך ולא עשית כלום - ברוב חוצפתך אתה מאשים אחרים, אתה ראש וראשון לאשמים, לאחראים לאסון. אתה חצוף שאתה הולך ומעז לטעון כלפי מישהו אחר"