חשש לזיהום בריבה הפופולרית: "לא לצרוך את המוצר"

( שאטרסטוק / New Africa )

אזהרת צרכנים: חברת דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ מודיעה על קריאה להחזרת המוצרים (ריקול) "מעדן פרי תות שדה" ו"מעדן 4 פירות" המשווקים תחת המותג "שקדיה", זאת בעקבות תלונות שהתקבלו מצרכנים על ריח ומרקם לא אופייניים.

הקריאה להחזרת המוצרים מתבצעת בתיאום מלא עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, והחברה פועלת כעת לאיסוף המוצרים והורדתם ממדפי דרכי השיווק.