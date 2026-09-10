חשש לזיהום בריבה הפופולרית: "לא לצרוך את המוצר"

אזהרת צרכנים: חברת דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ מודיעה על קריאה להחזרת המוצרים (ריקול) "מעדן פרי תות שדה" ו"מעדן 4 פירות" המשווקים תחת המותג "שקדיה", זאת בעקבות תלונות שהתקבלו מצרכנים על ריח ומרקם לא אופייניים.
הקריאה להחזרת המוצרים מתבצעת בתיאום מלא עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, והחברה פועלת כעת לאיסוף המוצרים והורדתם ממדפי דרכי השיווק.
פרטי המוצרים החשודים:
- שם המוצר: מעדן פרי תות שדה / מעדן 4 פירות
- מותג: שקדיה
- שם היבואן: דין שיווק וקליה 2021 בע"מ
- שם היצרן: לינווי דאשן פוד קו.לטד באהו טאון, הדונג דיסטריקט לינווי, שנדונג, סין
- תכולה: 284 גרם
- תאריך תוקף: 07.04.2028
- ברקודים: 7290016276756 / 7290019297420
לקוחות שרכשו את המוצרים מפורטים אלה מתבקשים שלא לצרוך אותם. בחברה מציינים כי לשאלות נוספות ובירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני במספר: 052-3112488.