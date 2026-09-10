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משפט ופלילים

המצטרף החדש לוינטר: "יצחק עמית לא לגיטימי"

עו"ד ערן בן ארי מרשימתו של עופר וינטר מתח ביקורת חריפה על בג"ץ: "הם לא ינהלו פה את המדינה, זה נגמר הדבר הזה"

10:34
3 תגובות
(חיים גולדברג / פלאש90)

מפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר מחדדת את עמדותיה בתחום המשפטי: עו"ד ערן בן ארי, המיועד להוביל את תחום המשפט והחקיקה ברשימה, תקף הבוקר בחריפות את בית המשפט העליון והטיל ספק מרכזי בלגיטימיות של נשיאו.

בריאיון שהעניק לאיתמר פליישמן ולגיא בוסי ברדיו גלי ישראל, התייחס בן ארי לאקטיביזם השיפוטי ולמתיחות המתמשכת בין הרשויות ואמר: "לא יכול להיות שבג"ץ ימשיך להיות הפוסק הראשון והאחרון. הם לא ינהלו פה את המדינה, זה נגמר הדבר הזה".

במהלך הריאיון נשאל בן ארי על ידי פליישמן: "האם לדעתך השופט יצחק עמית הוא נשיא בית משפט עליון לגיטימי? כי יש ויכוח על זה בקואליציה".

בן ארי השיב באופן חד-משמעי: "לדעתי לא. אני באופן אישי גם הייתי בהפגנה מול המינוי שלו".

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ניסנוב
לפני שעה

ברוך השם סוף סוף מישהו מדבר ברור וללא מורא. נמאס לנו מהחבר'ה שמשלשלים כל פעם שיצחק עמית משתגע .....
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