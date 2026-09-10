חיים רמון מעריך: "הוא לא יהיה ראש הממשלה הבא"

שר המשפטים לשעבר חיים רמון, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והעריך מה יהיו תוצאות הבחירות הבאות.

"מכל מה שאני רואה, אין להערכתי שום סיכוי שאף אחד מהגושים, יגיע ל-61 מנדטים. וזה כתוצאה מכך שהמפלגות הערביות יקבלו בין 13-15 מנדטים", טען רמון.

עוד הוא הוסיף: "אם גוש נתניהו לא יגיע ל-61 ולטענתי הוא לא יגיע, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הבאות". לאחר מכן הוא חזר לזה בנחרצות: "אין סיכוי נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא".

"המפלגות הערביות לא יאפשרו לראש הממשלה נתניהו להיות ראש ממשלת מעבר, אני אומר את זה מידיעה", אמר רמון.

עוד הוסיף רמון: "ליברמן נעול מטרה להיות ראש הממשלה הבא, הוא רוצה לעשות רוטציה עם איזנקוט". עוד העריך השר לשעבר כי מפלגת ישר! בראשות איזנקוט, תסיים במקום הראשון ותהיה המפלגה הגדולה בפער.