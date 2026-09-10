פטירתה בטרם עת של הרבנית עו"ד רוית קלך ז"ל, מורת הוראה, פוסקת הלכה ומנהיגה רוחנית בולטת בציונות הדתית, עוררה אבל כבד וגל הספדים נרגש מצד מוסדות תורה, ארגוני נשים ואישי ציבור במגזר.

במדרשת לינדנבאום, שבה למדה ולימדה, ספדו: "משפחת המדרשה כואבת מאוד את פטירתה של הרבנית רוית קלך, תלמידת חכמים ופוסקת הלכה. למדה ולימדה בבית המדרש – עולם התורה כל כך חסר". בכולל 'דעה' כאבו את לכתה: "אבדה צדיקה מן הארץ. מתאבלים אבל עמוק על חברתנו, בוגרת הכולל ותלמידתנו".

בארגון 'קולך' הביעו זעזוע עמוק: "הרבנית עו"ד רווית קלך הלכה לבית עולמה והותירה אותנו חסרות ושבורות לב. רווית הייתה שותפה מעורבת, השתתפה בשבת 'דורשות טוב', כתבה פרשת שבוע, הקליטה ולקחה חלק בפרויקטים רבים. נזכור אותה כנעימה שבלמדניות, מאירת פנים, חכמה וצנועה".

עינת ברזילי מארגון 'קולך' הוסיפה בכאב: "עצב עמוק והלם עוד יותר עמוק הבוקר הזה. מהרגע שהתוודעתי לרשת הנשים הלמדניות, היא לכדה את תשומת ליבי ואת ליבי. היא הייתה צנועה, חכמה מאוד, סבלנית ומאירת פנים. לפנות אליה תמיד היה רגע של רוך והכלה, טלפון שלא צריך לקחת נשימה לפני שעושים אותו אלא לקבל נשימה. עולם התורה יחסר אותך".

אביע"ד סנדרס עמד על דמותה הייחודית ועל הוויתור המקצועי שעתה למען לימוד התורה: "עם פרוס השנה החדשה, נפטרה הרבנית רווית קלך. היא הייתה אחד הכוחות הייחודיים ביותר בעולם התורה הנשי, ואולי בציונות הדתית כולה. מדובר באישה שכיהנה בתפקידים בכירים ביותר בייעוץ המשפטי במשק הישראלי, ועזבה הכול כדי ללמוד במשך חמש שנים בתוכנית ההלכה במדרשת לינדנבאום. היא נבחנה ועמדה בהצטיינות יתרה במבחני הלכה חמורים, ובשנתיים האחרונות למדה חושן משפט. מעל הכול – אישה בעלת מידות טובות, שמחה פנימית ואהבת תורה".

הוא הוסיף וסיפר על הליכותיה: "תמיד התקיים בה 'דברי חכמים בנחת נשמעים'. גם כשרצתה להיות חריפה, הכול היה במתינות מרובה. פעם אמרתי לה את זה, והיא ענתה לי שמה שאי אפשר לומר במתינות – סימן שהוא יותר פאתוס מתוכן".