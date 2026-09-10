יצחק עמית מותקף: "זו הפרשה החמורה ביותר בבג"ץ"

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (חמישי) לראיון ששודר אמש בערוץ 14, של חיילי כוח 100 ותקף בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

"הכאב והזעם. אתמול שודר ראיון עם חיילי כוח 100 בערוץ 14. הם חשפו בכאב ובזעם עצור את הנזק שנגרם להם ולבני משפחותיהם כתוצאה מהדלפת הקלטת משדה תימן וכתוצאה מדבריו של גיא פלג בנוגע ל"מעשה סדום בנסיבות אינוס". משברים נפשיים, רדיפות בחו"ל, פגיעה בבני משפחותיהם. זו הסיבה שרובם עטו מסכות על פניהם. היחיד שהיה ללא מסכה הבהיר שהם ילחמו עד הסוף בחונטה ששולטת במדינה.

והחונטה אכן עבדה שעות נוספות כדי לטייח את הפרשה. אתמול השופטת ברק-ארז דחתה את הבקשה לדיון נוסף בנוגע להעברת התיק לקבורה אצל אייסמן. אמנם אין כאן הלכה חדשה, אבל עמית דאג להנדס הרכב כך ש"יישום" ההלכות הקודמות יהיה כזה שיאפשר להעביר את התיק לפרקליט המדינה, שהרכב שמרני של העליון עצמו קבע שהפרקליטות כולה, שהוא עומד בראשה, בכלל מצויה ב"מניעות מוסדית".

עמית, כרגיל, שם לצדו את חאלד כבוב, והותיר את השופט השמרן מינץ בדעת מיעוט, להלין על כך שהפסיקה הזו קוברת בעצם את "הלכת בוארון" (ההלכה שקובעת שכל הפרקליטות מצויה במניעות מוסדית)"

‏עוד תקף כהן אליה: "ההשחתה החמורה ביותר בעליון נגרמת כתוצאה מהנדסת הרכבים של עמית. לא היה "נשיא" יותר מושחת ממנו בכל הנוגע לקביעת הרכבים. הדבר בולט במיוחד בעידן שבו המחנה ההיפר אקטיביסטי שהוא עומד בראשו הוא מיעוט בעליון, ובכל התיקים הרגישים תמיד תראו אותו קובע הרכב של שלושה כשלצידו התומכים האוטומטים – ברק ארז, רות רונן או חאלד כבוב.

זו כבר רוטינה אצלו, וכך הוא מצליח ב"דעת רוב" מהונדסת היטב לעשות את המהלכים הכי אגרסיביים, וחסרי תקדים בעולם, מבחינה משפטית ולכפות את דעתו על עם ישראל כולו. וזאת למרות שהוא מייצג ביום טוב אולי 4 אחוזים מכלל האוכלוסיה המצוי באזורי החיוג של מפלגת הדמוקרטים.