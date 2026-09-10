הנשיא שלא יהיה: ארה"ב מציינת שנה להתנקשות בצ'ארלי קירק

צ'ארלי קירק ודונלד טראמפ ( Gage Skidmore/The Star News )

בתאריך ה-10 לספטמבר 2025 קליע בודד זעזע את ארצות הברית, ורבים עדיין מתאוששים. רבים תיארו את הרצח של צ'ארלי קירק בתור ההתנקשות הפוליטית המשמעותית ביותר מאז הרצח של הנשיא קנדי ב-1963, יותר מ-60 שנים לפני כן, אך ייתכן שההתנקשות בקירק הייתה גורלית אפילו יותר.

רבים בישראל ובעולם הכירו את צ'ארלי קירק מסרטוניו הרבים ברשתות החברתיות, בהם לרוב ניהל דיונים ודיבייטים עם סטונדטים, אזרחים, חוקרים ופילוסופים. סרטונים רבים של קירק מקדם תפיסת עולם שמרנית-ימנית בדיוניו הפכו לויראליים, ובישראל זכה לפופולריות רבה, בזכות הגנתו על מדינת ישראל בשיח העולמי, במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר. מה שרבים לא יודעים שבארה"ב קירק לא היה עוד משפיען רשת. הקטעים הוויראליים לא היו המטרה. קירק, שהיה בן 31 בלבד בהירצחו, עמד בראשה של לא פחות מאימפריה פוליטית, אותה בנה במו ידיו מאז שהיה בן 18 ולאחר שפרש מלימודיו באוניברסיטה לאחר סימסטר בודד. קירק החל את פעילותו הפוליטית בשנת 2012 בנאום מזדמן לפני אגודת סטודנטים שמרניים, שם מצא קירק את תשוקתו לדיבייט פוליטי, ואת הקהל שעליו יבנה בייס פוליטי לא פחות מעצום ממדים. במהרה עזב את לימודיו האקדמיים והחל לקדם את ארגונו הפוליטי הטרי, בשם Turning Point USA (נקודת מפנה-ארה"ב). קירק נדד מאוניברסיטה מקמפוס לקמפוס, קיים דיבייטים ושיחות פוליטיות מול קהלים, ברובם עוינים בתחילה, אך עם הזמן החל קירק לבסס תשתית שלטונית אמיתית. תוך זמן קצר, תאים מקומיים של תנועת Turning point החלו לצוץ בקמפוסים כמו פטריות אחרי הגשם וקירק הפך לסופר סטאר ולפנים הפוליטיות המוכרות ביותר לדור הצעיר, ותוך זמן לא רב, הפך קירק לכוח העולה המשמעותי ביותר במפלגה הרפובליקנית. בסופו של תהליך, קירק עמד בראשה של מכונה פוליטית עוצמתית עם אנשי שטח , תאים מקומיים, הנהגה, תורמים, מערך פרסום וסושיאל וכמעט אלף תאים מקומיים הפזורים על פני ארצות הברית כולה. רבים נותנים לקירק את הקרדיט על ניצחונות האחרון של טראמפ ב-2024, בזכות קירק טראמפ ראה עליה משמעותית במצביעי הדור הצעיר וקבוצות סטודנטיאליות. בהתאם לכך, קירק הפך במהרה לאחד הגורמים החזקים במפלגה הרפובליקנית, למרות שמעולם לא החזיק בה תפקיד רשמי. בזמן כהונת טראמפ השנייה הוא תואר כלא פחות מבן בית בחדר הסגלגל, והיה יועץ לא רשמי של טראמפ לנושאים רבים. גורמים רבים במפלגה סימנו את קירק בתור הדור הבא שינהיג את הימין בעתיד הנראה לעין.

זירת ההתנקשות ( צילום: ללא קרדיט, משטרת יוטה )

אך מחשבות אלה נגדעו לפני שנה בדיוק, כאשר על פי האישומים נגדו, טיילר רובינסון, סטודנט ופעיל שמאל רדיקלי באוניברסיטת יוטה, אליה הגיע קירק לנאום בעוד הופעה סטנדטית, הסתנן אל תוך האוניברסיטה עם רובה ציד ישן שקיבל במתנה מסבו, טיפס על גג בניין שהשקיף על נאומו של קירק וירה את הכדור שיסיים את חיו.

טיילר רובינסון ( צילום: ללא קרדיט, מתוך דיוני בית המשפט )

רובניסון היה אז במערכת יחסים והתגורר מחוץ לקמפוס יחד עם סטודנט נוסף בשם לאנס, שהזדהה כטרנסג'נדר והגדיר את עצמו כאישה, דבר אליו קירק התנגד, בהיותו נוצרי אדוק.

על פי הודעות טקסט ששלח רובינסון אל לאנס לאחר ההתנקשות, טען רובינסון כי הוא "לא יכל לפספס את ההזדמנות להשתיק" את קירק וכי הוא עשה זאת למען בן זוגו ולמען טרנסג'נדרים נוספים.

אך רבים טוענים כי קיים גם מניע מעבר, כל מי שמכיר את מעמדו הציבורי של קירק ידע שיום יבוא והוא עצמו יהיה נשיא ארצות הברית, ועל פי פרסומים, הוא והנשיא ג'יי די ואנס כבר ניהלו ביניהם דיונים על אפשרות של ריצה משותפת.

הקליע של רובינסון, בין אם ביודיעין או שלא, שינה ככל הנראה את ההיסטוריה האמריקאית, ושדד מהרפובליקנים מנהיג כריזמטי פופולרי ובעל תמיכה אורגנית ועוצמתית.

מותו של קירק גם הפך לנקודת שבר בין השמאל והימין, כאשר בזמן שבארצות הברית רבים התאבלו על ההתנקשות בקירק, רבים נוספים בשמאל הקיצוני חגגו את מותו ולעגו לו.

אך בנוסף מותו היה גם נקודת שבר בתוך הימין עצמו, קירק היה נקודת כבוד בלב השיח הציבורי, הוא נלחם בתופעות כמו עליית האנטישמיות הימנית, פופליזם כלכלי וגלים פוליטיים נוספים, בלעדיו התנועה השמרנית התפרקה לאגפים, שנלחמים כבר שנה אחד בשני לקבוע מי יקח את הכס של קירק.

בסופו של יום ניתן להגיד כי מותו של קירק שינה את ההיסטוריה של ארצות הברית, ושדד מהאמריקאים מי שעל פי כל הדעות היה תוך זמן קצר נשיא צעיר, מוכשר ופופולרי, סביבו המדינה הייתה יכולה, אולי, להתאגד.