סוסקפה: עגלת קפה שכולה ציונות בדרך לירושלים

סוסקפה ( צילום: קובי פינקלר )

במושב שדי חמד בשרון ממוקמת עגלה שכולה ציונות. סוס קפה הוא שמה אבל הסיפור גדול ורחב הרבה יותר מסוס וקפה.

ראשית על המקום. שדה חמד, הוא המושב הראשון שהוקם מעיר לכפר. בני העיר כמו הוריו של גלעד בעל המקום אליו אנו נוסעים, הגיעו מתל אביב עד לכאן לשדה חמד. ברחוב שבעת המינים ממוקמת עגלת הקפה שלו ושל רעייתו רותי סוס קפה, שהיא הרוח החיה. לצידם מנהל האירוח צוף. אנשים מקסימים. כולם אנשי ארץ ישראל היפים. בימים - גלעד בחווה ובלילות כשומר ב'שומר החדש'. ציונות של ממש. את עגלת הקפה הקסומה שלא ראיתי כמותה ,"סוסקפה", הקימו בני הזוג גלעד ורותי בתוך החווה הטיפולית "רוכבים בטבע", בלב הנחלה החקלאית שלהם במושב שדי חמד. "נולדתי למשפחה חקלאית, דור שני במושב", מספר גלעד, הבעלים של "רוכבים בטבע" וראש החוג של המסלול להכשרת מטפלים ברכיבה טיפולית במכללת וינגייט.

מבחר עשיר ( צילום: קובי פינקלר )

"החווה הטיפולית שלנו קיימת כבר 25 שנים. הקמתי אותה מתוך האהבה שלי לסוסים והערכים שחונכתי עליהם. את העגלה הקמנו, בין היתר, כדי לשרת את האנשים שמגיעים לפה. העגלה ממוקמת רק כ-100 מטרים מהבית שלנו. היא חלק מהחיים שלנו".

בתקופה שהקימו את העגלה, היה מדובר בקונספט חדש יחסית באזור השרון. "באותו זמן עוד לא היו אישורים להקים עגלות קפה", מספרת רותי. "גלעד הזמין את ראשת המועצה לראות את החווה, כדי להמחיש את הערך שהעגלה מוסיפה לה. בסופו של דבר הוא הצליח להוציא רישיון לעגלה, ובעקבות הסיפור הזה התחילו לתת אישורים לעגלות קפה בכל אזור השרון".

עגלה שונה

עוד מתחילת הדרך, היה ברור לבני הזוג שעגלת הקפה שלהם תהיה שונה. "פרט לחוויה הקולינרית, חשוב לנו שאנשים יספגו את המקום, גם בנראות וגם במהות שלו", הם מסבירים. "זה עסק משפחתי עם ערכים שונים מעסקים שממוקמים בקניון, למשל. הערכים שמובילים אותנו הם דאגה וסיוע לחלשים. את הערכים האלה של העולם הטיפולי, אנחנו מנכיחים גם בעגלה, וזה הקסם האמיתי של המקום הזה".

סוסקפה

לעגלה החליטו לקרוא השניים "סוסקפה", כמעין משחק בין המילים "סוס" ו"קפה".

פעם בשבוע ובכל שבוע מגיעים למקום, לוחמים שעברו אירוע טראומטי בצבא, ליום של רכיבה טיפולית, סדנאות ועיבוד. "ההצלחה גדולה" מספר לי גלעד. קרן אבירם תורמת את השהות (אלו אנשים טובים יש באמצע בדרך) וגלעד וצוותו נותנים את העבודה.

חדר אירוח ( צילום: קובי פינקלר )

מיקום העגלה או להגדיר זאת כעגלה יחטא לאמת. לא מה שחשבתם. מדובר בשטח ענק, מוצל, נגיש ומזמין. האוכל מושלם. מינים רבים של סוגי תה, שייקים מעולים, כריכים, קינוחים והרשימה ארוכה.

תחליטו היכן לשבת. ההיצע והמרחב מזמינים. ציונות, אוכל והרבה אהבה זה כאן בסוס קפה. סוסקפה - מושב שדיע חמד. רחוב שבעת המינים. חניה בשפע.

בסוכות תוקם כאן סוכה גדולה ומרווחת וזון בהחלט סיבה טובה לפקוד את המקום.

אוכל, טבע וציונות, מרחבים והכל במרחק נגיעה ממרכז הארץ.