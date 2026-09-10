סמוטריץ' בהערכה מפתיעה: זה מה שבנט יעשה אחרי הבחירות

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התארח בפרק חדש של הפודקאסט "בסלון של יסמין". במהלך הראיון עם משקיעת ההון סיכון והיזמת החברתית יסמין לוקץ', התייחס סמוטריץ' לסוגיית נפתלי בנט.

סמוטריץ' טען כי "להערכתי בנט יסיים חד ספרתי ויבוא להיות שר ביטחון אצל נתניהו. פעם קודמת הוא עקץ את הימין וגנב את הקולות לשמאל, עכשיו הוא יעקוץ את השמאל ויגנוב את הקולות לימין". מדובר באמירה מפתיעה שכן בנט מצהיר בכל במה אפשרית כי הוא לא ישתף פעולה עם נתניהו, וכי הוא צריך ללכת הביתה.

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בנוסף, חזר סמוטריץ' לנאום שנשא באנגלית בכנס הבונדס במרץ 2023, שזכה לתשומת לב רבה אחרי שסרטון ערוך הופץ ברשתות החברתיות והציג את כל הטעויות וההיסוסים שלו באנגלית.

סמוטריץ' סיפר כי הסרטון פגע בביטחונו העצמי והודה כי בדיעבד טעה כשלא חזר לנאום באנגלית מיד לאחר מכן. "נכנסתי לתפקיד, טסתי לארה"ב לבורד של הבונדס, נתתי נאום, לדעתי עשרים דקות באנגלית, לראשונה בחיי" אמר. "אני לא אוהב לפרגן לעצמי, אני חושב שהיה נאום טוב. היו לי שלושה או ארבעה פספוסים כאלה של התרגשות".

"אז מישהו לקח, ערך את זה, חתך את הגרנדמייזר ועוד כמה תקלות, עשה מזה רצף של סרטון. ברגע של גילוי לב אני מודה שזה הוריד לי את הביטחון העצמי בבת אחת, ואולי בזה טעיתי" הודה. "הייתי צריך מיד לתת עוד איזה נאום באנגלית, כמו מי שעשה תאונת דרכים ואומרים לו: יאללה, תעלה מיד על ההגה".