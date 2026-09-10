המומחה מנתח: זה הסימן הכי מדאיג אצל עופר וינטר

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הסופר וההוגה ד"ר גוסטבו פרדניק מתח הבוקר ביקורת חריפה על התנהלותו של תא"ל (במיל') עופר וינטר ועל סירובו להתאחד עם מפלגות אחרות בימין, והזהיר מפני תרחיש חוזר של אובדן קולות והונאת מצביעים.

בריאיון שהעניק הבוקר לאבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', התייחס פרדניק לחששות במחנה הלאומי מריצתו העצמאית של וינטר בראש מפלגת "עמך ישראל" ולסירובו לחבור לרשימות קיימות. "אחרי בנט אי אפשר לסמוך על אף אחד", טען פרדניק. "הטראומה שחווינו במעשה בנט, אני חושב שאף מדינה אחרת בעולם לא חוותה, ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים ביותר".

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פרדניק הוסיף והבהיר כי החשדנות בציבור הימני מוצדקת לחלוטין לאור ניסיון העבר: "אפילו אם אין תסמינים בולטים לעניין, כל דבר קטן מחשיד. והדבר הקטן פה הוא העקשנות לא להצטרף לאף אחד – ממש מדאיגה".