מני אסייג פונה לנתניהו: "זה יביא לנו עוד 2 מנדטים"

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏פעיל הימין מני אסייג, התייחס היום (חמישי) לסערה סביב השר חיים כץ, שמעוניין לפטר את ראש רמ"י יהודה אליהו, בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה נתניהו.

אסייג פנה לנתניהו ואמר לו: "עברנו את הפריימריז ואת מסע הסחיטות של חיים כץ את דוד ביטן, שהבטיחו את מקומם בכנסת הבאה על חשבון כאלה פי מיליון יותר מוצלחים ומוכשרים מהם. ‏אני ורבים מצפים שהשניים האלה, חרף הכוח המושחת שצברו במרכז, יידחקו לקצה של הקצה ולא ייזכו לשום תפקיד משמעותי: לא שר, לא סגן שר ולא ראש ועדה. הם זוכים לאפס אהדה בקרב מתפקדי ומצביעי הליכוד, שרואים בהם לא יותר מגיבנת שנגזר עלינו לסחוב".

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‏עוד הוסיף אסייג: "אנחנו לא בוטחים בהם ולא סומכים עליהם, והם בכל רגע נתון יכולים לצאת פתאום מתוך הסוס הטרויאני ולחבור לכוחות השמאל. אם חלילה האצבעות שלהם יהיו לשון המאזניים, אז עדיף ללכת על עוד סיבוב. אין לך כבר ממה לדאוג מהם אדוני רה״מ. מיליון פלוס הבוחרים מגבים אותך. אפשר להתחיל כבר היום בפיטורים של חיים כץ מתפקיד השר.

‏זה יביא לנו עוד מנדט או שניים. לך על זה".