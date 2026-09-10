צפו בתיעוד: צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני נשק של חמאס בעזה

תקיפת מחסני הנשק ( דובר צה"ל )

התקיפות ברצועה נמשכות: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (רביעי) בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה, כשהשמידו שלושה מחסני לחימה של חמאס. צפו בתיעוד:

בצה"ל אמרו כי ארגון הטרור "איחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף". עוד הבהירו כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".