התקלה במתקני ההתפלה: רשות המים בעדכון חשוב לקראת ראש השנה

משרד האנרגיה והתשתיות יחד עם רשות המים פרסמו הודעת עדכון והרגעה לציבור, ימים ספורים בלבד לפני כניסת ראש השנה שייחול בסוף השבוע הקרוב. על פי ההודעה, נרשמת יציבות מלאה במערכות המים הארציות ואספקת המים נמשכת כסדרה לכלל התושבים והחקלאים.

על פי הנתונים העדכניים, חמישה ממתקני ההתפלה בישראל פועלים כעת ומזרימים מים למערכת הארצית, כאשר מתקן ההתפלה בחדרה פועל באופן מלא והשאר פועלים באופן חלקי. ברשות המים מדגישים כי מי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש ללא כל חשש, והאספקה לציבור ולמגזר החקלאי נמשכת ברציפות ובביטחון מלא.

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לצד פעילות מתקני ההתפלה, במערכת המים ממשיכים להתבסס באופן מוגבר על מאגרי המים והקידוחים הארציים. בשל כך, שבים במשרד האנרגיה וקוראים לציבור ולרשויות المקומיות להמשיך להקפיד על שימוש מושכל ואחראי במים – במיוחד לקראת הכנות החג – לרבות צמצום השקיה בגינון הציבורי והפרטי.

צוותי רשות המים, חברת מקורות ומשרד האנרגיה והתשתיות ממשיכים לנהל את המערך סביב השעון כדי להבטיח את רציפות האספקה המלאה לכלל אזרחי ישראל.