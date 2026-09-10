המצטרף החדש לבן גביר: "אם זה נכון זה חמור ומדאיג"

בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הרב גדי מזוז, סגן ראש עיריית באר שבע לשעבר, יתמודד לכנסת במסגרת רשימת עוצמה יהודית. בראיון לוואלה שבע, התייחס מזוז לפרסום לפיו נתניהו קיבל התרעה מפורשת ימים לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את צה"ל ושב"כ, ואומר: "באופן אישי, אני לא יודע אם זה נכון, ואם ראש הממשלה ובכירי מערכת הביטחון ידעו ולא עשו כלום. אם זה נכון, זה חמור מאוד ומאוד מדאיג. השאלה אם זה נכון".

הוא אף מתייחס למתיחות בין ראש הממשלה ליו"ר המפלגה, ואומר כי אלה "מילים ריקות". כפי שפורסם ב'ישראל היום', שר בכיר בממשלה אמר שנתניהו זעם על כך שבן גביר החליט לעצור באופן גורף את סבב המינויים של קצינים בכירים במשטרה. לפי הבכיר, נתניהו אף הצהיר בשיחות סגורות כי הוא "יותר לא יקח את בן גביר לממשלה בשום מצב", וכי "במקרה הצורך יהיה מוכן להרחיק לכת ולהקים ממשלה בשיתוף פעולה עם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כדי שלא למצוא את עצמו תלוי שוב בבן גביר".

"יש נטייה להפיץ הבטחות ולפזר איומים", אומר מזוז, "אבל בואי נראה אחרי הבחירות. גם אם ביבי ירצה אחדות, מי אמר שיסכימו? וגם אם ירצה ממשלת ימין על מלא - מי אמר שליברמן ישב עם החרדים, שלא מתגייסים? הכל מילים ריקות. אחרי הבחירות ייכנסו כולם לחדר והדיבור יהיה שונה לגמרי.

לכן, אני לא מתייחס למילים שאין להן כוח, כי את התוצאות נראה בסוף. עכשיו יש פיצוצים בנגמ"ש, אבל בסוף הנגמ"ש צריך להתקדם, והשאלה עם מי - ומה שיקבע זה רק תוצאות הבחירות".

עוד הבהיר מזוז: "ראש הממשלה צריך להעריך בהכרת הטוב, שלאורך הקדנציה השר בן גביר שמר לקואליציה אמונים, כדי שלא תתפרק".