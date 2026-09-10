ישראל תוקפת את בריטניה: "משהו השתבש באופן יסודי" 

העימות נמשך: משרד החוץ תקף היום (חמישי) את ממשלת הלייבור בבריטניה, זאת על רקע הטלת הסנקציות ואיסור המסחר ליהודה ושומרון. בדבריהם הציגו את התגובות באיראן להטלת הסנקציות על ישראל - אשר בירכו את המהלך וטענו כי מדובר ב"צעד לעבר הסוף של ישראל".

"העובדה שמשטר הטרור האיראני חוגג את צעדיה של ממשלת הלייבור הבריטית נגד ישראל, וקורא להם "תחילת הסוף של ישראל", צריכה להיות אזהרה בולטת" נאמר בהודעה הישראלית.