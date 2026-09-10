זמני כניסת ויציאת ראש השנה תשפ"ז 2026

ראש השנה חל השנה ביום שבת. הזמנים המוצגים לפניכם מציגים את כניסת ערב החג ביום שישי ואת יציאתו ביום ראשון.

ראש השנה, החל בחודש תשרי, הוא חג מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים. הוא מצוין בימינו כחג יהודי בא' וב' בתשרי. א' בתשרי נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וליום דין שבו נידון האדם על השנה שעברה ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה.

זמני כניסת ויציאת ראש השנה

ירושלים

כניסת החג: 18:15. יציאת השבת: 19:26

תל אביב

כניסת החג: 18:31. יציאת השבת: 19:283

חיפה

כניסת החג: 18:24. יציאת השבת: 19:28

באר שבע

כניסת החג: 18:32. יציאת השבת: 19:27