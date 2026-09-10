ברוך דיין האמת: הרבנית רוית קלך הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: אבל כבד בעולם התורה והציונות הדתית: הלכה לעולמה הרבנית עו"ד רוית קלך ז"ל, מורת הוראה, מנהיגה רוחנית ופוסקת הלכה, לאחר שלחמה במחלה קשה.

הרבנית קלך ז"ל עשתה שינוי משמעותי בחייה כאשר בחרה לעזוב קריירה משפטית מצליחה כעורכת דין, והקדישה את שנותיה לעמל תורה מעמיק ולפסיקת הלכה. היא הוסמכה כמורת הוראה ברשת "אור תורה סטון", לימדה במדרשת לינדנבאום, והשיבה לשאלות הלכתיות מורכבות – בפרט בתחום חושן משפט ודיני ממונות מתוקף התמחותה המקצועית – במסגרת מיזם "משיבת נפש".

בארגון רבני ורבניות 'בית הלל', שבו הייתה חברה פעילה לצד בנה הרב אורן, פרסמו הספד כואב ומלא דמעות על לכתה:

"אבדה צדיקה מן הארץ. חברתנו האהובה, הרבנית רוית קלך אשר אור התורה זורח על פניה ומאיר מחיוכה הטוב, איננה. הרבנית רוית שבחרה לעזוב קריירה מצליחה ולקבוע את מושבה בבית המדרש, עלתה והצליחה בלימודה והוסמכה כמורת הלכה, והייתה טובה לא-לוהים ואדם. קשה עלינו פרידתך, הרבנית רוית אהובתנו, כמה התפללנו לרפואתך וחיכינו לראותך שוב בחבורתנו".

חבריה לארגון פנו לבנה ולמשפחתה: "הרב אורן חברנו היקר, איתך ועם כל המשפחה בצערכם הכבד. זכינו שהיו בבית הלל יחד אם ובן, רבנית ורב. זכינו לראות מהי 'תורת אמך' במובן הממשי ביותר, אם ובן שלומדים יחד לבחינות ההלכה. ראינו את שמחתה של הרבנית רוית כשהצטרפת לבית הלל, ושמחנו להיות בית מדרש בו תורת האם ותורת הבן מתקיימות יחדיו ומאירות את העולם".